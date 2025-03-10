Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado reveló qué actitudes pueden arruinar la química con un hombre

En medio del programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', Valentina Taguado se sinceró respecto a este tema junto a Johana Velandia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Las situaciones que a Valentina Taguado le molestan cuando está conociendo a una persona. Foto | Cana l RCN.

Valentina Taguado, una de las participantes que brilla cada noche en MasterChef Celebrity, nuevamente llamó la atención en redes sociales luego de que en medio del programa ‘¿Qué Hay Pa Dañar?”, diera a conocer los detalles que hacen que un hombre le deje de gustar.

Artículos relacionados

¿Qué hace que un hombre le deje de gustar a Valentina Taguado?

En medio de este espacio en el que se encuentra junto Johana Velandia y Hassam, la reconocida locutora colombiana se sinceró al revelar las situaciones que la han llevado a que un hombre le deje de interesar.

Artículos relacionados

Uno de los ejemplos que dio Valentina, es que en su caso le genera cierto tipo de molestia que una persona sorba la comida, y no solo eso, también que se coma las uñas.

Artículos relacionados

Así mismo, contó que las personas que son demasiado amorosas y utilizan palabras cariñosas con todos no le generan tanta confianza, pues siente que esta cercanía no es real, pues en realidad cree que se trata de una “muletilla”.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado reveló qué no le gusta de un hombre. Foto | Canal RCN.

En cuanto a aspectos más relacionados con el físico, Taguado aseguró que no le gusta a alguien que tengas dientes un poco descuidados. Respecto al tema, también señaló que no comprende cómo una persona con un iPhone tiene “los dientes amarillos o torcidos”, pues para ella esto se trata de alguien con mucha pereza.

¿Por qué Valentina Taguado puede descartar a una persona que le gusta?

Durante la conversación, los conductores del programa hablaron sobre otras situaciones que también puede llevarlos a desencantarse de otras personas, una de ellas es que no se sepa expresar bien y utilice términos de forma incorrecta.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado hizo inesperada revelación sobre sus gustos. Foto | Canal RCN.

Otros momentos que consideran que también pueden llegar a dañar la química con alguien a quien se está conociendo, es, en el caso de Hassam, que se queje constantemente de dolencias que seguramente no tiene.

Johana, también afirmó que para ella también es incómodo tener citas con personas que tienen la mala costumbre de terminar de comer y hacer cierta gesticulación con su boca para intentar retirarse la comida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sean Combs 'P. Diddy' llega a la Met Gala 2018 el 7 de mayo de 2018, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Talento internacional

Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado: ¿cuánto tiempo estará en prisión?

En las últimas horas, la justicia estadounidense dio a conocer la sentencia en la revelaron que Sean ‘Diddy’ Combs tendrá que pagar una multa.

Yeferson Cossio sorprendió al mostrar cómo una piraña mordía pasto fuera del agua. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio causa polémica al mostrar la mordida de una piraña en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio generó críticas tras compartir un video en el Amazonas con una piraña que mordía pasto.

Marcela Reyes posando a la cámara. Marcela Reyes

Marcela Reyes compartió inesperada reflexión con sus seguidores: "con la frente en algo"

A través de su cuenta de Instagram, la Dj Marcela Reyes reapareció y dio de qué hablar tras compartir inesperado mensaje.

Lo más superlike

Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Los memes y reacciones que dejó la segunda eliminación de Jorge Herrera de MasterChef Celebrity

Con su plato 'Arroz Pacífico', Jorge Herrera no logró conquistar a los chefs y tuvo que decirle adiós a la competencia nuevamente.

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"

Jessi Uribe y Paola Jara Paola Jara

¡Emilia ya es la consentida! Así reaccionaron Paola Jara y Jessi Uribe ante los regalos de sus fans

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida. Belinda

Belinda preocupó a sus seguidores tras confirmar que tendrá que operarse la rodilla, ¿qué le pasó?

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel