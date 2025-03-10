Valentina Taguado reveló qué actitudes pueden arruinar la química con un hombre

Valentina Taguado, una de las participantes que brilla cada noche en MasterChef Celebrity, nuevamente llamó la atención en redes sociales luego de que en medio del programa ‘¿Qué Hay Pa Dañar?”, diera a conocer los detalles que hacen que un hombre le deje de gustar.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

¿Qué hace que un hombre le deje de gustar a Valentina Taguado?

En medio de este espacio en el que se encuentra junto Johana Velandia y Hassam, la reconocida locutora colombiana se sinceró al revelar las situaciones que la han llevado a que un hombre le deje de interesar.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes recibió un mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

Uno de los ejemplos que dio Valentina, es que en su caso le genera cierto tipo de molestia que una persona sorba la comida, y no solo eso, también que se coma las uñas.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón tomó inesperada decisión tras ser diagnosticada con afección ocular

Así mismo, contó que las personas que son demasiado amorosas y utilizan palabras cariñosas con todos no le generan tanta confianza, pues siente que esta cercanía no es real, pues en realidad cree que se trata de una “muletilla”.

Valentina Taguado reveló qué no le gusta de un hombre. Foto | Canal RCN.

En cuanto a aspectos más relacionados con el físico, Taguado aseguró que no le gusta a alguien que tengas dientes un poco descuidados. Respecto al tema, también señaló que no comprende cómo una persona con un iPhone tiene “los dientes amarillos o torcidos”, pues para ella esto se trata de alguien con mucha pereza.

¿Por qué Valentina Taguado puede descartar a una persona que le gusta?

Durante la conversación, los conductores del programa hablaron sobre otras situaciones que también puede llevarlos a desencantarse de otras personas, una de ellas es que no se sepa expresar bien y utilice términos de forma incorrecta.

Valentina Taguado hizo inesperada revelación sobre sus gustos. Foto | Canal RCN.

Otros momentos que consideran que también pueden llegar a dañar la química con alguien a quien se está conociendo, es, en el caso de Hassam, que se queje constantemente de dolencias que seguramente no tiene.

Johana, también afirmó que para ella también es incómodo tener citas con personas que tienen la mala costumbre de terminar de comer y hacer cierta gesticulación con su boca para intentar retirarse la comida.