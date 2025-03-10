Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes compartió inesperada reflexión con sus seguidores: "con la frente en algo"

A través de su cuenta de Instagram, la Dj Marcela Reyes reapareció y dio de qué hablar tras compartir inesperado mensaje.

Marcela Reyes, cuyo nombre ha resonado tras confirmarse el fallecimiento de su expareja Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, recientemente llamó la atención en redes tras compartir una sorpresiva reflexión con sus seguidores.

¿Cuál fue la reflexión que compartió Marcela Reyes con sus seguidores?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida Dj acumula miles de seguidores, decidió enviar un mensaje en el que expresó su sentir en medio de la ola de especulaciones que se generaron a raíz del cantante con el que sostuvo varios años de relación.

“El mañana es incierto, pero no me detengo, siempre camino con la frente en alto porque he aprendido a avanzar incluso con cargas ajenas a cuestas. Es muy fácil confundir a los humanos, pero jamás a Dios”, fueron las primeras palabras que compartió la artista

Así mismo, reiteró que su fuerza proviene precisamente de Dios, pues solo él es conocedor de sus desafíos y él, nada más que nadie sabe cuánto le ha costado llegar a este punto de su carrera.

¿Qué dijo Marcela Reyes en medio de las críticas que ha recibido en su contra?

En medio de este mensaje con el que Reyes quiso inspirar y mostrarse más fuerte que nunca, habló de una nueva oportunidad que está punto de nacer.

“Hoy nace una nueva oportunidad, no solo para mí, sino para todos los que aún creen, sueñan y están dispuestos a trabajar conmigo”, declaró, y finalizó con lo siguiente, “Vamos con todo”.

¿Qué dijo la mamá de B-King sobre Marcela Reyes tras la muerte de su hijo?

Cabe señalar que en medio de una reciente entrevista que Adriana Salazar, madre de B-King, concedió a un podcast junto a su hija a Stefanía Agudelo, habló de la relación de su hijo con Reyes, allí, aseguró que mientras estuvieron juntos fue testigo del amor de ambos.

En cuanto a los señalamientos que se han hecho en contra de Marcela a raíz de la muerte del cantante, la mujer descartó cualquier posibilidad de que ella estuviera involucrada con lo que le sucedió a su hijo.

