Claudia Bahamón tomó inesperada decisión tras ser diagnosticada con afección ocular

La presentadora Claudia Bahamón le contó a sus seguidores que por primera vez en 25 años de carrera tomó esta decisión.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón tomó inesperada decisión en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Claudia Bahamón, quien recientemente preocupó a sus seguidores tras revelar que sufrió una afección que afecta directamente la vista, nuevamente se refirió al tema, esta vez para hacer un inesperado anuncio sobre la decisión que tomó para poder asistir a las cocinas de MasterChef Celebrity.

¿Qué decisión tomó Claudia Bahamón tras ser diagnosticada con blaferoconjuntivitis?

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora del reality de cocina mostró días atrás cómo estaba el ojo afectado, sin embargo, al no ver mejoría mientras estaba en los retos de campo, reveló que tendría que llegar al estudio y conducir el programa sin maquillaje.

“Desde hace tres capítulos al aire en Masterchef he venido usando gafas de sol porque me dio blaferoconjuntivitis. Oigan, pues esa vaina cada día se ponía peor y peor y peor (ir a ver las historias) y ya estaba por terminarse el viaje de retos de campo en Girardot y pensé “pues fuera del estudio ok con gafas, pero adentro del programa pues pailas””, escribió Bahamón en su más reciente post.

Y aunque en su momento lo primero que se le vino a la cabeza fue no ir y pedir una incapacidad, más tarde hizo la siguiente reflexión: “pero, después de unas horas dije “¿a estas alturas de mi vida me va a importar tener o no maquillaje?””, comentó.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón sorprendió al aparecer sin maquillaje en MasterChef . Foto | Canal RCN.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón en su ojo? La presentadora reveló su diagnóstico

A partir de este pensamiento, Claudia finalmente tomó la decisión de grabar el capítulo de hoy, 02 de octubre, sin maquillaje, y no solo este, pues según lo mencionó serán varios más.

Así mismo, reveló el truco que pusieron en práctica sus maquilladores para “emparejar el ojo bueno”, el cual consistió en aplicar sombra rosa en el ojo que estaba completamente sano, “¡Vamos a ver como saldrá al aire!”, mencionó.

Claudia Bahamón, Michelle Rouillard y Paola Rey en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón contó detalles del estado de su ojo. Foto | Canal RCN.

En medio de su revelación, fiel a su sinceridad, también quiso enviarle a un mensaje a los televidentes, a quienes les expresó que, después de 25 años en televisión, ellos la han visto no solo en las buenas, sino también en las malas.

Finalmente, la opita concluyó el texto haciendo un particular pregunta a los internautas: “Así que me cuentan qué tal sin maquillaje a mis 46 en pleno @masterchefcelebrityco por @canalrcn”.

