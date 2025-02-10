Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Periodista desmintió versión de Valentino y destapó verdad sobre la ruptura de Karina y Altafulla

Santiago Vargas, periodista de Mañana Express, no se guardó nada y contó detalle desconocido sobre la ruptura de Karina García y Andrés Altafulla.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025 - Karina García y Andrés Altafulla en Buen día Colombia.
Periodista destapó verdad sobre ruptura de Karina y Altafulla.

La ruptura de Karina Garcíay Andrés Altafulla sigue apoderándose de la conversación en redes sociales. Recientemente, Santiago Vargas, periodista del Canal RCN, se sumó al tema para dar su opinión y desmentir la versión de Valentino Lázaro quien arremetió contra el cantante.

Artículos relacionados

Karina García y Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Periodista desmintió versión de Valentino Lázaro sobre ruptura de Karina y Altafulla. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Santiago Vargas sobre la versión de Valentino Lázaro respecto a la ruptura de Karina y Altafulla?

A través de su cuenta de Instagram, el periodista del programa Mañana Express, no se aguantó y, fiel a su personalidad, dio a conocer a su opinión para contradecir lo mencionado por Lázaro hace unos días cuando Karina confirmó el fin de su relación.

Artículos relacionados

“Valentino ser tan boquiduro, juro que es lo último que voy a comentar sobre el tema, pero es que es que no puedo con la mentira, o sea, Valentino escribió en una historia de Instagram que hace 15 días Altafulla y Karina no se hablaban, que él no le hablaba a Karina hace 15 días, no le enviaba mensajes y nada”, fueron las primeras palabras del comunicador.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la verdad que destapó Santiago Vargas sobre la ruptura de Altafulla y Karina?

Posteriormente, y con un gesto de asombro aseguró haber visto el celular de Altafulla, y, aunque fue claro al mencionar que no puede revelar lo que leyó, sí desmintió lo dicho por el creador de contenido.

“Por supuesto no puedo decir que vi, pero vi los mensajes con ella y son recientes, cómo que hace 15 días, ay no, no puedo, mentirosito no”, concluyó.

Karina García y Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Periodista aseguró que Valentino Lázaro habría mentido sobre ruptura de Karina y Altafulla. Foto | Canal RCN.

¿Qué fue lo que dijo Valentino Lázaro sobre la ruptura de Karina García y Altafulla?

Tan pronto la antioqueña reveló su decisión de poner fin a su noviazgo con el barranquillero, el influencer rompió el silencio y compartió una historia en la que arremetió contra Altafulla y expuso supuestamente que él habría “abandonado” a Karina y que ahora estaba asumiendo el papel de víctima.

No engañes, llevas 15 días sin hablarle, sin un mensaje, sin un gesto”, dijo en el texto en donde además aseguró que desde hace algún tiempo venía tratando a la modelo como una “invisible”.

Por ahora, Valentino Lázaro no se ha pronunciado al respecto, situación que ha llevado a que muchos estén expectantes por conocer qué tiene por decir.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio permitió que una serpiente amazónica se deslizara sobre su brazo y cuello. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio compartió el momento exacto en que una serpiente rodeó su cuello en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio vivió un momento extremo en el Amazonas al dejarse rodear por una serpiente en un video.

Gabriela Tafur asiste al desfile de Adam Lippes durante la Semana de la Moda de Nueva York de septiembre de 2022. Gabriela Tafur

Gabriela Tafur generó preocupación tras sufrir accidente en su rostro, ¿qué le pasó?

Gabriela Tafur sorprendió en las últimas horas al mostrar detalles de cómo quedó su cara tras sufrir incidente.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karely Ruiz lanzó advertencia a pocos días de enfrentar a Karina García: "¡A ganar!"

Karely Ruiz, contrincante de Karina García, reveló detalles de su ardua jornada de entrenamiento para vencer a Karina García en el ring de boxeo.

Lo más superlike

Valentina Taguado y Claudia Bahamón se dejan mensajes Claudia Bahamón

Claudia Bahamón preocupa a fans de MasterChef tras mensaje a Valentina Taguado

Valentina Taguado compartió una emotiva fotografía junto a Claudia Bahamón y su respuesta genera preocupación en fans de MasterChef.

Nicky Jam explica su decisión de cambiar de casa disquera Nicky Jam

Nicky Jam sorprendió al recibir el título de 'Doctor honorífico' en Colombia

Falleció El Sami Influencers

Falleció reconocido influenciador costeño "El Sami" en extrañas circunstancias

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?