Periodista desmintió versión de Valentino y destapó verdad sobre la ruptura de Karina y Altafulla

La ruptura de Karina Garcíay Andrés Altafulla sigue apoderándose de la conversación en redes sociales. Recientemente, Santiago Vargas, periodista del Canal RCN, se sumó al tema para dar su opinión y desmentir la versión de Valentino Lázaro quien arremetió contra el cantante.

Periodista desmintió versión de Valentino Lázaro sobre ruptura de Karina y Altafulla.

¿Qué dijo Santiago Vargas sobre la versión de Valentino Lázaro respecto a la ruptura de Karina y Altafulla?

A través de su cuenta de Instagram, el periodista del programa Mañana Express, no se aguantó y, fiel a su personalidad, dio a conocer a su opinión para contradecir lo mencionado por Lázaro hace unos días cuando Karina confirmó el fin de su relación.

“Valentino ser tan boquiduro, juro que es lo último que voy a comentar sobre el tema, pero es que es que no puedo con la mentira, o sea, Valentino escribió en una historia de Instagram que hace 15 días Altafulla y Karina no se hablaban, que él no le hablaba a Karina hace 15 días, no le enviaba mensajes y nada”, fueron las primeras palabras del comunicador.

¿Cuál fue la verdad que destapó Santiago Vargas sobre la ruptura de Altafulla y Karina?

Posteriormente, y con un gesto de asombro aseguró haber visto el celular de Altafulla, y, aunque fue claro al mencionar que no puede revelar lo que leyó, sí desmintió lo dicho por el creador de contenido.

“Por supuesto no puedo decir que vi, pero vi los mensajes con ella y son recientes, cómo que hace 15 días, ay no, no puedo, mentirosito no”, concluyó.

¿Qué fue lo que dijo Valentino Lázaro sobre la ruptura de Karina García y Altafulla?

Tan pronto la antioqueña reveló su decisión de poner fin a su noviazgo con el barranquillero, el influencer rompió el silencio y compartió una historia en la que arremetió contra Altafulla y expuso supuestamente que él habría “abandonado” a Karina y que ahora estaba asumiendo el papel de víctima.

No engañes, llevas 15 días sin hablarle, sin un mensaje, sin un gesto”, dijo en el texto en donde además aseguró que desde hace algún tiempo venía tratando a la modelo como una “invisible”.

Por ahora, Valentino Lázaro no se ha pronunciado al respecto, situación que ha llevado a que muchos estén expectantes por conocer qué tiene por decir.