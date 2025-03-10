Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado: ¿cuánto tiempo estará en prisión?

En las últimas horas, la justicia estadounidense dio a conocer la sentencia en la revelaron que Sean ‘Diddy’ Combs tendrá que pagar una multa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sean Combs 'P. Diddy' llega a la Met Gala 2018 el 7 de mayo de 2018, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
Sean ‘Diddy’ Combs recibió sentencia. Foto | Angela Weiss,

En las últimas horas, se confirmó que el productor estadounidense Sean‘‘Diddy’ Combs fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión luego tras ser culpable de cargos relacionados con temas de prost1tuc10n.

Artículos relacionados

¿Por qué Sean ‘Diddy’ fue sentenciado a prisión?

Según lo informaron medios internacionales, la justicia de Estados Unidos determinó que el productor estuvo implicado en delitos que tienen que ver justamente con la transportación para ejercer la pr0st1tuci0n. Sin embargo, resultó absuelto de otros juicios bastante graves como lo son la conspiración y tráfico s3xual, los cuales, cabe mencionar también habían presentados en su contra.

Artículos relacionados

Es importante mencionar que el artista ya estaba bajo custodio desde septiembre del año 2024, tiempo que, de acuerdo con la sentencia, se contará como parte de su condena.

Artículos relacionados

Además de los años de prisión, el cantante también tendrá que pagar una multa de 500,000 dólares, y adicionalmente, cuando termine de pagar su condena, tendrá que permanecer en libertad supervisada por un periodo de cinco años.

Sean "Diddy" Combs asiste a la Conferencia Legislativa Anual de la Fundación del Caucus Negro del Congreso.
Autoridades estadounidenses dictaron sentencia contra Sean ‘Diddy’ Combs. Foto | Jemal Countess.

¿Qué dijo Sean ‘Diddy’ tras ser sentenciado a prisión?

Instantes previos a que se diera la lectura de sentencia, Sean Combs dedicó unos minutos para dirigirse al tribunal y reconocer su responsabilidad, además de ofrecer disculpas a todos aquellos que resultaron afectados, “El dinero, el poder y la fama ya no me eximen de responsabilidades”, mencionó.

Así mismo, el artista expresó su arrepentimiento por cada uno de sus actos, además de estar dispuesto a asumir las consecuencias de los mismos.

Sean 'P. Diddy' Combs anuncia su participación en el "Maratón de la Ciudad de Nueva York ING 2003".
Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado 50 meses de prisión. Foto | Adam Rountree.

El caso del artista ha generado bastante impacto no solo en territorio estadounidense, sino también a nivel internacional, especialmente por la importancia que tiene Combs en la industria musical.

Con varios años de carrera artística, Sean ‘Diddy’ ha sido sin duda una figura influyente en el hip hop, y en general en el ámbito del entretenimiento.

Con esta decisión de las autoridades, Sean “Diddy” Combs deberá afrontar una etapa que será decisiva en su vida personal y profesional, marcada no solo por el impacto judicial, sino también el impacto mediático y social que ha generado su caso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló qué actitudes pueden arruinar la química con un hombre

En medio del programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?', Valentina Taguado se sinceró respecto a este tema junto a Johana Velandia.

Yeferson Cossio sorprendió al mostrar cómo una piraña mordía pasto fuera del agua. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio causa polémica al mostrar la mordida de una piraña en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio generó críticas tras compartir un video en el Amazonas con una piraña que mordía pasto.

Marcela Reyes posando a la cámara. Marcela Reyes

Marcela Reyes compartió inesperada reflexión con sus seguidores: "con la frente en algo"

A través de su cuenta de Instagram, la Dj Marcela Reyes reapareció y dio de qué hablar tras compartir inesperado mensaje.

Lo más superlike

Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Los memes y reacciones que dejó la segunda eliminación de Jorge Herrera de MasterChef Celebrity

Con su plato 'Arroz Pacífico', Jorge Herrera no logró conquistar a los chefs y tuvo que decirle adiós a la competencia nuevamente.

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"

Jessi Uribe y Paola Jara Paola Jara

¡Emilia ya es la consentida! Así reaccionaron Paola Jara y Jessi Uribe ante los regalos de sus fans

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida. Belinda

Belinda preocupó a sus seguidores tras confirmar que tendrá que operarse la rodilla, ¿qué le pasó?

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel