Yeferson Cossio causa polémica al mostrar la mordida de una piraña en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio continúa llamando la atención con las publicaciones de su viaje al Amazonas, y en esta ocasión sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar un video en el que sostiene una piraña fuera del agua, enseñando cómo este pez, reconocido por su peligrosa mordida, utiliza sus dientes para cortar un trozo de pasto.

Aunque para muchos se trató de una curiosidad, para otros fue motivo de preocupación, no solo por el riesgo que implicaba tener al animal tan cerca de sus manos, sino también por el tiempo que la especie permaneció fuera de su hábitat natural para grabar la escena.

¿Por qué el video generó tanta polémica entre los seguidores de Yeferson Cossio?

Parte de sus seguidores expresaron su inquietud por el hecho de que un pez tan agresivo como la piraña estuviera siendo manipulado directamente sin ninguna protección, y la imagen de él sujetando a la piraña generó alarmas sobre el riesgo físico que corría, pues un movimiento en falso pudo haber terminado en un accidente.

Sin embargo, más allá del peligro personal, varias voces señalaron que la grabación podría enviar un mensaje contradictorio en un contexto en el que él mismo ha mostrado interés por causas de conservación ambiental en la región.

¿Qué otras interacciones con animales ha mostrado Yeferson Cossio en este viaje?

El video de la piraña se suma a una serie de publicaciones que el influencer ha hecho durante su recorrido por el Amazonas y que también han generado comentarios divididos.

Yeferson Cossio responde a sus ‘haters’ tras video atrapando pirañas en el Amazonas (Foto: Canal RCN)

Hace unos días, compartió imágenes donde aparecía con una serpiente rodeando su cuello y brazo y en otro momento se le vio interactuando con caimanes, algo que también fue cuestionado por parte del público debido a lo peligroso de la situación.

Estas experiencias han sido catalogadas por algunos como poco responsables, mientras que otros lo han defendido, asegurando que se trata de una manera de mostrar la riqueza natural de la región y de acercar a sus seguidores a especies que pocas veces se ven de cerca.

¿Cuál es el trasfondo de la visita de Yeferson al Amazonas?

Más allá de las imágenes virales, Yeferson Cossio ha reiterado que su viaje tiene un propósito social y ambiental, y ha participado en jornadas que buscan apoyar a las comunidades locales y visibilizar la importancia de la conservación, como la iniciativa de esterilización de más de 400 perros, una acción que fue aplaudida en redes sociales.

Con cada publicación, Yeferson Cossio sigue despertando tanto admiración como críticas y su viaje al Amazonas no ha pasado desapercibido.