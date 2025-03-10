Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio causa polémica al mostrar la mordida de una piraña en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio generó críticas tras compartir un video en el Amazonas con una piraña que mordía pasto.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yeferson Cossio sorprendió al mostrar cómo una piraña mordía pasto fuera del agua.
Yeferson Cossio sorprendió al mostrar cómo una piraña mordía pasto fuera del agua. Foto Canal RCN/ Freepik

El creador de contenido Yeferson Cossio continúa llamando la atención con las publicaciones de su viaje al Amazonas, y en esta ocasión sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar un video en el que sostiene una piraña fuera del agua, enseñando cómo este pez, reconocido por su peligrosa mordida, utiliza sus dientes para cortar un trozo de pasto.

Aunque para muchos se trató de una curiosidad, para otros fue motivo de preocupación, no solo por el riesgo que implicaba tener al animal tan cerca de sus manos, sino también por el tiempo que la especie permaneció fuera de su hábitat natural para grabar la escena.

Artículos relacionados

¿Por qué el video generó tanta polémica entre los seguidores de Yeferson Cossio?

Parte de sus seguidores expresaron su inquietud por el hecho de que un pez tan agresivo como la piraña estuviera siendo manipulado directamente sin ninguna protección, y la imagen de él sujetando a la piraña generó alarmas sobre el riesgo físico que corría, pues un movimiento en falso pudo haber terminado en un accidente.

Sin embargo, más allá del peligro personal, varias voces señalaron que la grabación podría enviar un mensaje contradictorio en un contexto en el que él mismo ha mostrado interés por causas de conservación ambiental en la región.

Artículos relacionados

¿Qué otras interacciones con animales ha mostrado Yeferson Cossio en este viaje?

El video de la piraña se suma a una serie de publicaciones que el influencer ha hecho durante su recorrido por el Amazonas y que también han generado comentarios divididos.

Video de Yeferson Cossio atrapando caimanes en el Amazonas genera polémica
Yeferson Cossio responde a sus ‘haters’ tras video atrapando pirañas en el Amazonas (Foto: Canal RCN)

Hace unos días, compartió imágenes donde aparecía con una serpiente rodeando su cuello y brazo y en otro momento se le vio interactuando con caimanes, algo que también fue cuestionado por parte del público debido a lo peligroso de la situación.

Estas experiencias han sido catalogadas por algunos como poco responsables, mientras que otros lo han defendido, asegurando que se trata de una manera de mostrar la riqueza natural de la región y de acercar a sus seguidores a especies que pocas veces se ven de cerca.

Artículos relacionados

¿Cuál es el trasfondo de la visita de Yeferson al Amazonas?

Más allá de las imágenes virales, Yeferson Cossio ha reiterado que su viaje tiene un propósito social y ambiental, y ha participado en jornadas que buscan apoyar a las comunidades locales y visibilizar la importancia de la conservación, como la iniciativa de esterilización de más de 400 perros, una acción que fue aplaudida en redes sociales.

Con cada publicación, Yeferson Cossio sigue despertando tanto admiración como críticas y su viaje al Amazonas no ha pasado desapercibido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes posando a la cámara. Marcela Reyes

Marcela Reyes compartió inesperada reflexión con sus seguidores: "con la frente en algo"

A través de su cuenta de Instagram, la Dj Marcela Reyes reapareció y dio de qué hablar tras compartir inesperado mensaje.

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

“Solo falta un 4%”: Jessica Cediel emocionó a sus fans al compartir un parte positivo sobre su recuperación

Jessica Cediel dio un parte alentador: reapareció sonriente en redes sociales y reveló que ya está un 96% recuperada de sus problemas de salud.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025. La Jesuu

La Jesuu rompe el silencio y arremete contra quienes juzgan su físico

En las últimas horas, La Jesuu no se quedó con nada y, fiel a su personalidad, puso en su lugar a quienes critican su cuerpo.

Lo más superlike

Michelle Rouillard confesó que llegó a MasterChef con un gran temor desde el inicio. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle no se guardó nada en Masterchef y confesó que "Le tenía pánico a esta cocina"

Antes de iniciar el reto de eliminación, Michelle Rouillard conmovió con una sincera confesión sobre el miedo que sintió en MasterChef.

Juan Lozano en la cabina de la FM. Viral

SOMOS RCN Radio: la nueva apuesta para consolidar una sola voz en todo el país

Jessi Uribe y Paola Jara Paola Jara

¡Emilia ya es la consentida! Así reaccionaron Paola Jara y Jessi Uribe ante los regalos de sus fans

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida. Belinda

Belinda preocupó a sus seguidores tras confirmar que tendrá que operarse la rodilla, ¿qué le pasó?

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel