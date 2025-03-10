Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

SOMOS RCN Radio: la nueva apuesta para consolidar una sola voz en todo el país

Con esta nueva apuesta, RCN Radio busca posicionarse como una voz que llega con múltiples tonos a cada rincón del país.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juan Lozano en la cabina de la FM.
RCN radio presentó de manera oficial su campaña SOMOS RCN Radio. Foto | Canal RCN.

RCN radio presentó de manera oficial su campaña SOMOS RCN Radio, una nueva apuesta que además de buscar el fortalecimiento de su identidad, es la oportunidad para mostrar su capacidad para integrar en un solo lugar, noticias de actualidad, deportes, música y también entretenimiento.

¿Cuál es la nueva apuesta de RCN Radio?

Con esta nueva apuesta, RCN Radio busca resaltar la diversidad de contenidos, y no solo eso, también posicionarse como una voz que llega con múltiples tonos a cada rincón del país.

Uno de los aspectos que más se destaca de SOMOS RCN Radio, es la apuesta por generar una unidad de marca, es decir, un espacio en el que es posible que varios géneros y formatos se junten bajo el mismo propósito que es precisamente informar y acompañar a la audiencia.

En cuanto a información y noticias, RCN Radio reitera su compromiso con seguir haciendo periodismo de manera responsable, en donde el rigor, la independencia y el análisis son elementos claves para seguir siendo fuente de credibilidad y confianza para los colombianos.

Otro de los componentes claves en esta apuesta, es el deporte, pues RCN Radio ha sido testigo de los momentos que han quedado para la historia del país, pues junto a los deportistas y a la hinchada, ha vivido la emoción que se vive en las canchas y en cada triunfo de Colombia en el mundo.

¿Qué es SOMOS RCN Radio, la nueva apuesta de RCN Radio para seguir informando a su audiencia?

Por supuesto, la música y el entretenimiento son un pilar importante, pues RCN Radio ha sido ese puente que conecta a los oyentes con sus géneros favoritos: reguetón, pop, rock, vallenato, salsa y muchos más.

Por último, la campaña SOMOS RCN Radio, hace énfasis en la cercanía con los oyentes y en la manera como ha estado presente en la cotidianidad de millones de personas desde diferentes escenarios: en la casa, en el trabajo, en la calle y en las fiestas.

Con esta iniciativa, RCN Radio reafirma su interés en seguir consolidándose como un medio integral que ofrece información de primera mano, deportes, música y entretenimiento.

