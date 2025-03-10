Los memes y reacciones que dejó la convocatoria de Colombia contra México y Canadá

La Federación Colombiana de Fútbol compartió la convocatoria del equipo nacional para los amistosos de octubre por la fecha FIFA.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

¿Cuál fue la convocatoria de Colombia para los amistosos de octubre?

La Selección Colombia tras terminar de gran manera las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 luego de vencer a Bolivia (3-0) y Venezuela (3-6) ahora empezara su preparación para la Copa del Mundo.

La Tricolor se concentrará en Texas desde este 4 de octubre para afrontar los encuentros contra Méxicos y Canadá en New Jersey, Estados Unidos.

Néstor Lorenzo citó 25 jugadores para estos dos encuentros que empezarán a mostrar la base de los jugadores que irán al Mundial del 2026.

Arqueros: Kevin Mier, David Ospina y Álvaro Montero.

Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Álvaro Angulo, Daniel Muñoz, Andrés Román, Johan Mojica.

Volantes: Kevin Castaño, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Yaser Asprilla, Kevin Serna, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, James Rodríguez.

Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Juan Camilo Hernández, Johan Carbonero, Rafael Santos Borré.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes recibió un mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

¿Qué reacciones dejó la convocatoria de Colombia para los amistosos de octubre?

Como era de esperarse esta convocatoria de Néstor Lorenzo ha dividido opiniones entre los internautas, ya que muchos de los convocados son varios de los jugadores frecuentes en la Tricolor.

Los fanáticos de la tricolor esperaban jugadores nuevos y en su mayoría del FCP para que Néstor Lorenzo viera nuevas opciones para los próximos encuentros de la Selección Colombia.

Sin embargo, las únicas novedades son Kevin Serna, Álvaro Montero, Rafael Santos Borré, Juan Camilo Hernández, Yaser Asprilla y Johan Carbonero.

Por eso, en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y muchos se tomaron con humor la convocatoria de Néstor Lorenzo para la fecha FIFA de amistosos.

Muchos internautas han expresado su descontento con la convocatoria y han dejado comentarios como: "Esa era la sorpresiva convocatoria", "Los mismos de siempre" o "La idea era probar jugadores".

En redes se habló de la mala decisión de llevar referentes como James Rodríguez o Luis Díaz a este tipo de partidos en donde podrían lesionarse.