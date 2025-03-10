La Jesuu rompe el silencio y arremete contra quienes juzgan su físico
En las últimas horas, La Jesuu no se quedó con nada y, fiel a su personalidad, puso en su lugar a quienes critican su cuerpo.
Valentina Ruiz, mejor conocida en el mundo digital como La Jesuu recientemente estalló en redes sociales luego de que un internauta decidiera enviarle un comentario en el que criticó la apariencia de su cuerpo.
¿Qué dijo La Jesuu tras recibir críticas por su físico?
A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, nuevamente apareció y esta vez no para entretener con sus ocurrencias, sino para enviar un contundente mensaje a quienes opinan de su físico.
“Les digo que afortunadamente, he aprendido a trabajar muchísimo en mis pensamientos y decisiones porque de verdad que ese tipo de comentarios me hacían sentir super mal cuando yo estaba super delgada, literalmente c0nsumida, todo el mundo era ‘ay no, ella gordita era que la daba toda por qué se adelgazó así’”, expresó la influenciadora caleña.
Así mismo, La Jesuu fue enfática al mencionar que es mejor guardar silencio si no hay nada positivo por decir, “vea, callado uno se ve más bonito, sin opinar del cuerpo de las personas”, señaló.
¿Cuál fue la respuesta de La Jesuu tras ser criticada por su físico?
De acuerdo con lo dicho por la creadora de digital, es mejor callar en estos casos, pues nadie sabe qué situaciones difíciles esté atravesando cada una de las personas, o qué problema de alimentación sufra para que su cuerpo luzca de la forma que sea.
“No sabemos las mujeres muy delgadas si tendrán depr3sión, o qué problema interno tiene que estar atravesando”, insistió, y no solo en el caso de las personas que delgadas, sino también en aquella que su peso es superior.
Frente al tema, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia quiso culminar sus declaraciones dejando una reflexión sobre la importancia de quererse y abrazarse pese a las dificultades.
“Todas somos perfectas, sin importar el momento que estemos atravesando, entonces la invitación es esa”, concluyó.
Pese a los juicios y señalamientos, la también empresaria continúa enfocada en seguir entreteniendo a su comunidad y llegando a miles de personas que se divierten a diario con su humor.