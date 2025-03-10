Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu rompe el silencio y arremete contra quienes juzgan su físico

En las últimas horas, La Jesuu no se quedó con nada y, fiel a su personalidad, puso en su lugar a quienes critican su cuerpo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu estalló contra críticas por su físico. Foto | Canal RCN.

Valentina Ruiz, mejor conocida en el mundo digital como La Jesuu recientemente estalló en redes sociales luego de que un internauta decidiera enviarle un comentario en el que criticó la apariencia de su cuerpo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo La Jesuu tras recibir críticas por su físico?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, nuevamente apareció y esta vez no para entretener con sus ocurrencias, sino para enviar un contundente mensaje a quienes opinan de su físico.

Artículos relacionados

“Les digo que afortunadamente, he aprendido a trabajar muchísimo en mis pensamientos y decisiones porque de verdad que ese tipo de comentarios me hacían sentir super mal cuando yo estaba super delgada, literalmente c0nsumida, todo el mundo era ‘ay no, ella gordita era que la daba toda por qué se adelgazó así’”, expresó la influenciadora caleña.

Artículos relacionados

Así mismo, La Jesuu fue enfática al mencionar que es mejor guardar silencio si no hay nada positivo por decir, “vea, callado uno se ve más bonito, sin opinar del cuerpo de las personas”, señaló.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu rompió el silencio y se defendió ante las críticas por su cuerpo. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la respuesta de La Jesuu tras ser criticada por su físico?

De acuerdo con lo dicho por la creadora de digital, es mejor callar en estos casos, pues nadie sabe qué situaciones difíciles esté atravesando cada una de las personas, o qué problema de alimentación sufra para que su cuerpo luzca de la forma que sea.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu envió un contundente mensaje tras críticas a su físico. Foto | Canal RCN.

“No sabemos las mujeres muy delgadas si tendrán depr3sión, o qué problema interno tiene que estar atravesando”, insistió, y no solo en el caso de las personas que delgadas, sino también en aquella que su peso es superior.

Frente al tema, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia quiso culminar sus declaraciones dejando una reflexión sobre la importancia de quererse y abrazarse pese a las dificultades.

“Todas somos perfectas, sin importar el momento que estemos atravesando, entonces la invitación es esa”, concluyó.

Pese a los juicios y señalamientos, la también empresaria continúa enfocada en seguir entreteniendo a su comunidad y llegando a miles de personas que se divierten a diario con su humor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Ospina vive momento especial con su esposo, Gabriel Coronel y revela enseñanzas. Daniela Ospina

Daniela Ospina reveló detalles de su boda ¿en quién se inspiró para su vestido?

Daniela Ospina reveló que tendrá boda por la iglesia con Daniel Coronel, cumpliendo un anhelo que había guardado por años.

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón 'puso en su sitio' a seguidora que la acusó de vivir solo por plata

Yina Calderón habló con frialdad para decir que el cariño de los demás no le hace gracia y otros más detalles.

Video de Yeferson Cossio atrapando caimanes en el Amazonas genera polémica Yeferson Cossio

Yeferson Cossio respondió a críticas tras mostrarse atrapando caimanes con sus manos en el Amazonas

Yeferson Cossio fue criticado en redes sociales por atrapar caimanes en el Amazonas y alterar su hábitat natural.

Lo más superlike

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida. Belinda

Belinda preocupó a sus seguidores tras confirmar que tendrá que operarse la rodilla, ¿qué le pasó?

En medio de una entrevista, la cantante Belinda contó detalles de la razón por la que tendrá que someterse a una intervención médica.

Memes que dejó la convocatoria de Colombia Selección Colombia

Los memes y reacciones que dejó la convocatoria de Colombia contra México y Canadá

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

El público responde quién de las 6 celebridades en riesgo será la doceava eliminada de MasterChef

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel

Karol G

Karol G reveló cautivadoras fotos tras show en reconocido lugar en Francia