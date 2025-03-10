Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
“Solo falta un 4%”: Jessica Cediel emocionó a sus fans al compartir un parte positivo sobre su recuperación

Jessica Cediel dio un parte alentador: reapareció sonriente en redes sociales y reveló que ya está un 96% recuperada de sus problemas de salud.

Sharik Guzmán
Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans
Jessica Cediel da consejos para tener paz/AFP:

Después de varias semanas de incertidumbre y preocupación entre sus seguidores, Jessica Cediel decidió contar cómo avanza en su recuperación.

Mostrándose agradecida tras recibir el parte médico más alentador desde que inició el problema de salud que la llevó incluso a estar hospitalizada, y aseguró que ya se encuentra en un 96% recuperada, lo que significa que solo le falta un pequeño tramo para volver a sentirse plenamente estable.

¿Qué contó Jessica Cediel sobre su diagnóstico?

Aunque sus seguidores han mostrado mucha curiosidad sobre lo que realmente ocurrió, Jessica ha preferido mantener en reserva los detalles médicos específicos, y en su momento, dejó claro que no quería dar un diagnóstico exacto porque consideraba que era algo personal, aunque sí confesó que todo inició por un brote en su rostro que luego desencadenó una serie de complicaciones e inflamación.

Esa situación llegó a preocupar a muchos, pues se le vio hospitalizada en más de una ocasión, lo que despertó todo tipo de especulaciones. Sin embargo, ahora la presentadora prefiere enfocarse en lo positivo: está mejor, ha logrado avanzar notablemente y siente que lo peor ya quedó atrás. “Solo falta un 4% para cerrar este capítulo”, dijo con alivio.

¿Cómo logró avanzar en su recuperación?

Aunque no detalló todos los pasos de su tratamiento, sí mencionó que el seguimiento médico ha sido clave y que ha aprendido a tener paciencia con su cuerpo.

Jessica Cediel en los Premios Billboard.
Jessica Cediel preocupó a sus seguidores en redes sociales, por su estado de salud. Foto | Rodrigo Varela.

Jessica también destacó la importancia de mantener la calma frente a las dificultades, señalando que el proceso de sanación no siempre es inmediato y que la constancia puede marcar la diferencia.

¿Qué viene ahora para Jessica Cediel?

Reconoció que estuvo ausente de varios proyectos debido a su estado de salud, pero ahora siente que recuperó la energía necesaria para volver a enfocarse en su carrera.

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores al revelar que ya está un 96% recuperada.
Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores al revelar que ya está un 96% recuperada. Foto | Frazer Harrison.

Antes de despedirse, dedicó un mensaje de agradecimiento a todas las personas que le enviaron palabras de aliento, mensajes de cariño y oraciones durante este tiempo. y dejó claro que la etapa más difícil está quedando atrás, y se prepara para regresar con más fuerza a sus labores.

