Mamá de B-King habló por primera vez sobre Marcela Reyes tras la muerte del cantante

Adriana Salazar, la mamá de B-King, se pronunció sobre la relación que tuvo el artista con la Dj Marcela Reyes y lo que ha surgido alrededor tras la lamentable muerte del cantante.

¿Cómo era la relación de Marcela Reyes y B-King?

La madre del artista señaló que no es una suegra que suele involucrarse mucho en las relaciones sentimentales de sus hijos, por lo que, solo compartía con ellos en reuniones familiares especiales, pero detalló que siempre los vio muy enamorados.

"Era una pareja bonita, yo sé que Marcela quería a Bayron y él también, se querían los dos (...) yo los veía muy enamorados, veía una pareja bonita, Bayron quería mucho al niño, lo adoraba y el niño a él, y ya después como todas las parejas tienen sus problemas", señaló en entrevista en 'Más allá del silencio'.

Indicó que el artista se dedicó al hogar que estaba construyendo con ella y dejó un poco de lado su sueño de ser un gran cantante.

¿Qué opina la mamá de B-King tras los señalamientos hacia Marcela Reyes?

El periodista interrogó a la mamá del artista sobre todo lo que ha surgido alrededor del fallecimiento del cantante y la polémica ruptura que tuvo con Marcela Reyes, a lo que ella señaló que considera que ella no tuvo nada que ver con lo que le sucedió al artista.

"No, no lo quiero creer, no, no. Marcela me llamó llorando preocupada y me dijo que en lo que me pudiera ayudar, me colaboró dándome el teléfono del consul de la embajada de Colombia en México y no volví a hablar con ella más. Marcela lo quiso mucho, yo la sentí sincera en ese momento", agregó.

Cabe destacar que, Marcela Reyes se ha puesto en disposición de las autoridades y exigió a los gobiernos de Colombia y México poder esclarecer los hechos, destacando que no piensa cargar con una responsabilidad que no le corresponde.

Recientemente, Marcela Reyes retomó sus labores luego de este difícil momento en su vida, reiterando lo importante que fue el artista en su vida.