Yana Karpova confiesa que NO es novia de Marlon Solórzano y volvió a hablar sobre Cris Valencia

Lo que comenzó como una coincidencia laboral terminó convirtiéndose en una historia de amor que hoy despierta interés entre miles de seguidores. Yana Karpova compartió como fue el inicio de su vínculo con Marlon Solórzano, con quien actualmente mantiene una relación que, aunque conocida, aún no ha sido formalizada.

Yana Karpova revela que Marlon Solórzano no le ha pedido oficialmente que sea su novia. (Foto Canal RCN)

¿Cómo empezó la relación entre Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Según contó en una entrevista con los Impresentables de los 40, Marlon Solórzano no le gustaba. Incluso antes de un viaje de trabajo, Marlon intentó besarla en un momento que la hizo sentir incomoda.

Yana asegura que le hizo un reclamo por su gesto inapropiado. Sin embargo, todo cambió durante un viaje a Cartagena. La convivencia y el ambiente hicieron que Yana comenzara a ver a Marlon con otros ojos. Desde entonces han estado saliendo.

“Sin camisa me gustó más”, expresó Yana en la entrevista con los Impresentables.

A pesar de que su relación es bastante conocida. Yana Karpova confesó que Marlon no le ha pedido oficialmente que sea su novia. Aunque él le dice que son pareja, ella espera que en algún momento den ese paso.

¿Por qué terminó Yana Karpova con Cris Valencia y cómo reaccionó él?

Además, Yana también habló de su expareja, Cris Valencia. Reveló que el cantante la tiene bloqueada de todas las redes sociales, aparentemente por no esta de acuerdo con su relación actual.

“Yo pensé que íbamos a quedar como amigos”, comentó Yana sobre su expareja Cris Valencia.

Según Yana, a Cris Valencia le dolió profundamente cuando empezó a salir con Marlon, a pesar de que ya habían terminado su noviazgo.

También la influenciadora dijo que su relación con Cris Valencia terminó porque al salir de La casa de los famosos Colombia, se enteró de cosas que no le gustaron y que sus objetivos y metas iban en dirección contraria.

Yana Karpova revela los sucesos que la llevaron a terminar con Cris Valencia. (Foto Canal RCN)

Asimismo, recordó que cuando Cris Valencia se sometió a varios procedimientos estéticos, fue ella quien lo cuidó durante la recuperación.

Más allá de los rumores y las especulaciones en redes, Yana Karpova dejó claro que está viviendo una etapa de transición emocional, marcada por aprendizajes que la han llevado a replantearse lo que espera de una relación.