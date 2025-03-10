Christian Nodal sorprendió con impactante cambio físico: “se va a poner celosa Ángela”

Christian Nodal volvió a ser tema de conversación luego de publicar una fotografía sin camisa en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores.

¿Cómo reaccionaron a la foto sin camisa de Christian Nodal?

La imagen mostró su cambio físico tras meses de entrenamiento en el gimnasio, lo que llamó la atención de sus fans y generó múltiples comentarios en redes sociales.

Las reacciones fueron inmediatas: algunos usuarios elogiaron la disciplina del intérprete de Adiós Amor, mientras otros bromearon sobre su relación con Ángela Aguilar.

Mensajes como “se va a poner celosa Ángela” o “está poniéndose guapo para sus próximos conciertos” circularon entre los seguidores.

El tema se convirtió rápidamente en tendencia. Mientras una parte de los internautas aplaudió el cambio físico del cantante, otra aprovechó para lanzar burlas.

Entre los comentarios también surgieron defensas hacia el artista, pidiendo respeto y recordando su trayectoria como uno de los exponentes más destacados del regional mexicano.

Christian Nodal recibe críticas en redes tras mostrarse sin camisa. (Foto: AFP)

Además, se mencionó que en ocasiones Nodal entrena junto a Ángela Aguilar, lo que aumentó la curiosidad de los seguidores sobre cómo es su rutina diaria. Sin embargo, los detalles de sus ejercicios aún no han sido revelados.

¿Qué pasó en la sesión de fotos de Christian Nodal con la Novia de América?

La atención sobre el cantante mexicano no quedó ahí. Una revista mexicana publicó una edición especial en la que Nodal aparece acompañado de la cantante y actriz Lucero, la reconocida “Novia de América”.

La portada fue catalogada como “el crossover del año” y generó rumores de un posible proyecto musical entre ambos.

Incluso se filtraron imágenes del detrás de cámaras donde se ve al artista subirse a un banco para posar junto a Lucero, la actriz de ‘Lazos de amor’, lo que también generó varios comentarios en redes sociales.

Algunos internautas lo tomaron con humor, mientras que otros lo defendieron y pidieron respeto hacia su físico. Lo cierto es que, al mismo tiempo, Nodal enfrenta un proceso legal por presunta falsificación de contrato.

El artista está involucrado en medio de un proceso legal con su disquera, Universal Music, que lo ha advertido que podría enfrentar prisión por presunto uso de documentos falsos.

Se rumorea que hay contratos falsificados y que Nodal no ha autorizado el catálogo de su música.