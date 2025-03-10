Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡La actriz Margarita Reyes se casa! Así fue la extrema y romántica propuesta de matrimonio

Margarita Reyes recibió emotiva propuesta de matrimonio en medio de una actividad extrema: así reaccionó la actriz.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Margarita Reyes anunció que se casa
Margarita Reyes sorprendió al revelar que se casa. (Foto Canal RCN)

La actriz Margarita Reyes se ha apoderado de las tendencias digitales en las últimas horas luego de revelar que le propusieron matrimonio.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio que recibió Margarita Reyes?

La recordada actriz de Enfermeras, Francisco el matemático: clase 2017, Diomedes, el cacique de la junta, Tres Caínes, entre otras producciones del Canal RCN se comprometió.

A través de un video en sus redes sociales, Margarita Reyes les reveló a sus seguidores cómo fue la emotiva propuesta de matrimonio que recibió en lo que pensaba sería un día de paracaidismo.

“Ella cree que solo viene a vivir una experiencia extrema, pero cuando aterrice va a vivir una experiencia que le va a cambiar la vida”, expresó la guía que los acompañó.

Alejandro en el video confesó que se decidió por pedirle a Margarita su mano muy rápido, prácticamente cuando llevaba un mes pasado de relación.

“Fue muy rápido, en uno o dos meses dije ‘¡Qué mujer tan maravillosa! Yo hablé con ella y le dije: ‘Yo veo con vos un futuro, y me dijo, yo con vos también’”.

Margarita Reyes
Margarita Reyes reveló que le pidieron matrimonio. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Margarita Reyes a la propuesta de matrimonio de Alejandro Rodas?

En el video quedó el momento cuando la actriz al llegar a tierra llena de emociones y sentimientos encontrados, Alejandro la recibe y empieza a hablarle sobre una promesa que habían hecho.

“¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que hicimos un compromiso cuando comenzamos la relación y nos acordamos de algo? ¿Qué te parece si lo sellamos de una vez?”.

Margarita al ver un letrero con la frase "¿Te quieres casar conmigo?" quedó en shock y su reacción fue de felicidad y nervios.

Precisamente, la actriz confesó que no sabía cómo reaccionar, si llorar, saltar de la emoción o solo reírse de manera nerviosa.

“No me lo esperaba. Tenía mucha adrenalina. No sé si llorar, si seguir temblando, no sé si seguir riéndome, está precioso el anillo”.

Días antes de esta propuesta, Margarita Reyes les había confesado a sus seguidores que tras estar durante varios años en un proceso de sanación para sentirse bien consigo misma pudo volver a darse una nueva oportunidad en el amor.

Este año estoy con alguien increíble, maravilloso que Dios me regaló, un hombre extraordinario que también ha ayudado que yo vea esa parte bonita de mí, que tenga otra vez ganas de salir adelante, que me sume, me siento muy afortunada.

¿Cuál fue la enfermedad que superó la actriz Margarita Reyes?

La actriz Margarita Reyes superó un cáncer de útero en 2020, un difícil capítulo en su vida que según reveló la hizo tener el peor panorama sobre su futuro.

En varias entrevistas la actriz ha hablado de manera directa sobre este proceso en su vida en donde atravesó diferentes problemas, su enfermedad, desempleo, una fuerte depresión y un problema con el alcohol.

Sin embargo, Margarita logró superar todos estos inconvenientes en su vida con fe en su religión y con berraquera.

