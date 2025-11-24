Novio de Andrea Valdiri rompió el silencio tras supuesta ruptura e hizo inesperada revelación

Andrea Valdiri decidió pronunciarse en la noche del 24 de noviembre sobre su supuesta ruptura con Juan Daniel Sepúlveda tras una ola de especulaciones.

¿Qué dijo Juan Daniel Sepúlveda sobre la supuesta ruptura con Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri compartió un video en el que mostraba todo lo que se habló en los últimos días sobre su vida sentimental en donde se llegó a asegurar que había terminado su relación y hasta la acusaron de serle infiel a su pareja.

La influenciadora barranquillera reveló que no había terminado con Juan David Sepúlveda y que el tema de borrar sus fotos y dejarse de seguir en redes fue parte de una estrategia de publicidad para un producto de su empresa.

Estas declaraciones provocaron una ola de reacciones en redes sociales en donde muchos de sus seguidores se sintieron engañados y molestos.

Ante esta ola de críticas, Juan Daniel decidió romper su silencio y aclararles a sus seguidores la verdad detrás de lo que pasó.

Como bien saben los que me conocen, no soy mucho de redes, pero quiero tomar un momento para agradecer todos los mensajes que recibí el día de ayer y pedirles disculpas a los que se pudieron sentir ofendidos o confundidos.

¿Por qué Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda fingieron una ruptura?

Juan Daniel confesó en un extenso comunicado que nunca quisieron engañar o burlarse de la credibilidad de sus seguidores.

Según el empresario solo quisieron hacer algo 'diferente' para sacar adelante una idea que tenían en mente sobre un proyecto que ambos empezaron un año atrás.

Andrea y yo somos dos locos soñadores que solo queremos sacar adelante cada uno de nuestros proyectos, generar empleo y traerles productos y experiencias de la mejor calidad.

Sepúlveda se mantuvo firme al decir que con Andrea solo quieren seguir haciendo crecer su emprendimiento y que pocos se atreven a hacer cosas así por ese estilo.

Andrea y yo decidimos emprender hace un año. No es fácil hacer empresa en estos tiempos, y mucho menos todo el mundo está dispuesto a luchar y crecer al lado de su pareja.

Juan Daniel Sepúlveda defendió a Andrea Valdiri y le dedicó emotivas palabras

Juan Daniel también aprovechó para destacar el amor de su pareja por su emprendimiento y por poner en riesgo su gran reconocimiento en redes por esta estrategia.

Más allá de la polémica, quiero que mi Andrea es una persona increíble, talentosa y maravillosa, y que siempre estaré dispuesto a apoyarla y seguirla en sus locuras y ocurrencias, sin pasar por encima de nadie ni buscando hacerle daño a nadie.

El empresario quiso con este mensaje dejarles claro a sus seguidores que no hubo mala intención y que de igual forma pedía disculpas a nombre de los dos ante cualquier mal sentimiento.