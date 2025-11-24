Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri rompe el silencio sobre su supuesta ruptura con Juan Daniel Sepúlveda e infidelidad

La influenciadora Andrea Valdiri decidió hablar tras salir a la luz supuestas pruebas de su ruptura e infidelidad a Juan Daniel Sepúlveda.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Andrea Valdiri se sinceró sobre su vida sentimental
Andrea Valdiri aclaró si terminó o no con Juan Daniel Sepúlveda. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La influenciadora Andrea Valdiri rompió el silencio en las últimas horas luego que el reciente fin de semana salieran a la luz supuestas pruebas que confirmarían su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Los rumores de ruptura entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda tomaron fuerza luego que varios internautas detectaran que ambos habían dejado de seguirse en redes, eliminaran todo su contenido juntos y captaran a la influenciadora con otros hombres.

Tras este revuelo del fin de semana, Andrea Valdiri apareció en sus historias de Instagram en la tarde del 24 de noviembre para aclarar todo lo que ha circulado sobre su relación con Juan Daniel Sepúlveda.

Hoy no tengo ganas de recogerme las mangas, es más, el domingo me pasó un cacho, pero yo voy a ponerte en contexto.

La influenciadora decidió hacer una recopilación de todos los videos, noticias y comentarios que habían surgido en donde aseguraban su ruptura y la señalaban de haber engañado supuestamente a Juan Daniel.

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda terminaron
Tras mostrar todo lo que se habló de su relación y ante los rumores de su supuesta infidelidad, la influenciadora empezó a responder a cada rumor.

¿Qué me gustan los tríos? Claro Machi, a mí me encantan. Como dicen que la tengo floriada que ya no es la 501, sino la 510, lamento decirles que me huele a flores.

Andrea aseguró que sabía que muchos de sus seguidores estaban intrigado por conocer su versión ante varios videos y fotos en donde fue captada con otros hombres.

Tras estas primeras explicaciones, la influenciadora se dejó ver junto a los dos hombres señalados de estar con ella y con Juan Daniel Sepúlveda,

No me conformo con uno, ni con dos, con tres porque no me dan abasto. Y tú como tienes tanta intriga, hoy te voy a enseñar mi verdadero trío.

Andrea dejó en shock a sus seguidores al reaparecer junto a Daniel Sepúlveda y revelar que todo al parecer se trató de una estrategia junto a él para un producto de su empresa.

En verdad tú pensabas que yo tengo esa mente tan retorcida, no Machi, mírame la pinta, yo ya estoy en los caminos del señor.

Andrea Valdiri tras confirmar que sigue con Juan Daniel Sepúlveda, explicó que no podía creer todo lo que habían hablado de ella y por eso se sentía tranquila por ver que muchos de sus seguidores la defendieron.

Asimismo, la influenciadora barranquillera confesó que en medio de esta ola de rumores de su ruptura una reconocida celebridad al parecer le lanzó los perros a Daniel, algo que provocó su indignación.

Destapada, porque me pille una de chulito azul que apenas suelto la presa, ella cayó como leoparda, muerta de hambre y quedaron congeladas.

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda en crisis
Andrea Valdiri se sinceró sobre su relación con Juan Daniel Sepúlveda. (Foto del Canal RCN)

 

