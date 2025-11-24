Ignacio Baladán revela los errores que ha cometido como papá primerizo y sorprende a sus seguidores

Ignacio Baladán, esposo de La Segura, abrió su corazón al hablar de los retos reales que ha enfrentado desde que llegó su bebé, y decidió compartir, sin filtros, los errores más comunes que ha cometido en su nueva etapa como padre primerizo, una experiencia que, según él mismo reconoce, lo ha puesto a prueba emocional y mentalmente.

¿Qué motivó a Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos a hablar de sus errores como padres?

Sus confesiones se dieron en un nuevo episodio de su pódcast “Para Papás”, un espacio creado especialmente para hablar con honestidad sobre la paternidad.

Allí, junto a Sebastián Villalobos, conversó sobre las situaciones que más lo han marcado en estos meses y cómo ha aprendido a entender la crianza desde una perspectiva realista y vulnerable.

Confirmó que algunas decisiones impulsivas, la falta de rutina al inicio y la presión por “hacerlo bien” fueron parte de los errores que ahora identifica y quiere compartir para que otros no se sientan solos en este proceso.

Ignacio Baladán mencionó lejos de ser únicamente momentos tiernos, también implica noches sin dormir, dudas constantes y un aprendizaje diario que puede ser agotador y destacó que hablar abiertamente de los errores ayuda a normalizar las emociones que muchos viven en silencio.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara expresó su emoción por la encantadora etapa que sueña vivir con su hija Emilia

¿Cuáles fueron los errores que Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos confesaron y cómo los están enfrentando?

Durante la conversación en el pódcast, Ignacio enumeró algunos de los errores más comunes que ha cometido, desde subestimar el cansancio físico que implica cuidar a un recién nacido, hasta no saber gestionar sus emociones en momentos de estrés.

Ignacio Baladán confesó en su pódcast con Sebastián Villalobos los errores que ha cometido desde que nació su bebé, hijo que comparte con La Segura. (Foto AFP: Gladys Vega )

También habló de la dificultad de coordinarse como pareja en las responsabilidades, algo que asegura está aprendiendo con paciencia y comunicación.

Otro punto que resaltó fue la falta de información al inicio y contó que, aunque buscó asesoría y consejos, la realidad de tener al bebé en brazos es completamente distinta.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W recibió críticas por su vestido en la premier de Zootopia 2: “la sábana enrollada”

¿Por qué este tema generó conversación entre los seguidores de Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos?

El mensaje sincero y directo de Ignacio Baladán fue principalmente acogido entre padres jóvenes que lo siguen, quienes agradecieron que una figura pública hablara de la paternidad desde una perspectiva menos idealizada.

La Segura también ha acompañado este proceso, mientras Ignacio reconoce cómo ha crecido emocionalmente desde la llegada de su hijo.(Foto Canal RCN).

Muchos usuarios destacaron que este tipo de contenido humaniza la experiencia, rompe estereotipos y abre un espacio para el diálogo sobre la crianza real.

Además, su relación con La Segura siempre ha sido foco de atención, por lo que compartir detalles sobre su vida como padre también despertó la curiosidad del público.