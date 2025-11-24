Paola Jara expresó su emoción por la encantadora etapa que sueña vivir con su hija Emilia

La reconocida cantante colombiana de música popular Paola Jara está viviendo una de las etapas más encantadoras de su vida personal. Hace pocos días recibió en brazos a su pequeña hija Emilia, fruto de su relación con Jessi Uribe, y desde entonces no ha dejado de compartir contenido relacionado con ella.

¿Cuál es la etapa que Paola Jara espera vivir con su hija en un futuro?

Aunque Paola Jara y Jessi Uribe se han mantenido activos en redes sociales desde que anunciaron que serían padres, su contenido relacionado con esta etapa de sus vidas ha aumentado significativamente desde el nacimiento de su hija, Emilia.

Paola Jara compartió emotiva foto de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

En un reciente video reposteado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara dejó ver su emoción por vivir una encantadora etapa junto a su hija Emilia cuando esta esté un poco más grande.

Como muchos de sus fanáticos saben, Paola Jara tiene bajo su cuidado varios perritos de raza pomeranian que son su adoración. Por eso, la convivencia entre los caninos y su pequeña hija es algo que añoraría, según se aprecia en el audiovisual compartido.

En él, se ve a un bebé de al menos seis meses disfrutando de la compañía de un perrito de esta misma raza, mientras ríe e interactúa tiernamente con él. “Ya vi a Emilia y a Coco”, se lee junto a la publicación.

Lo cierto es que, con esto, Paola Jara dejó ver la ilusión que siente por compartir con Emilia momentos llenos de ternura y diversión junto a sus adorados perritos.

¿Cuándo nació Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Vale la pena recordar que el pasado miércoles 19 de noviembre, Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron el nacimiento de su primera hija juntos, Emilia, con una emotiva publicación en sus redes sociales en la que recopilaron diversas fotografías de la pequeña recién nacida.

Nació la hija de Paola Jara y Jessi Uribe. (AFP / Frazer Harrison - Foto: Freepik)

En la primera de ellas se pudo observar a Jessi Uribe posar junto a Paola Jara, mientras esta permanecía acostada en la camilla del hospital con su bebé sostenida en el pecho. Mientras que en las siguientes enseñaron la que sería la primera muda de ropa de la menor, siendo esta un tierno conjunto blanco con accesorios rosados.

“Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros. Los amamos”, anunciaron en aquella ocasión.