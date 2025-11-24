Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido ciclista colombiano anunció su retiro como profesional

Esteban Chaves anunció su retiro del ciclismo profesional después de 16 años de trayectoria, generando una ola de emociones y homenajes en redes sociales.

Esteban Chaves anunció su retiro tras 16 años de carrera profesional, cerrando una etapa inolvidable en el ciclismo colombiano.
Esteban Chaves anunció su retiro tras 16 años de carrera profesional, cerrando una etapa inolvidable en el ciclismo colombiano. Foto AFP/Luk BENIES

Esteban Chaves, uno de los ciclistas más influyentes y admirados de la última década, anunció su retiro definitivo del ciclismo profesional luego de 16 años de trayectoria.

La noticia fue confirmada por el equipo estadounidense EF Education-Easypost,con la que Esteban compitió durante sus últimas cuatro temporadas y que le dedicó un emotivo video de despedida en redes sociales.

¿Por qué Esteban Chaves decidió poner fin a su carrera profesional?

La publicación muestra al “Chavito” acompañado de su familia mientras repasa los momentos más importantes de su carrera y reflexiona sobre lo que viene ahora para su vida personal.

Rápidamente, el anuncio se convirtió en tendencia, generando miles de mensajes de agradecimiento y reconocimiento a uno de los deportistas más carismáticos del ciclismo nacional.

 

Aunque el video no profundiza en las razones médicas o deportivas, Esteban Chaves dejó claro que esta decisión llega en un momento de madurez personal donde expresa que es tiempo de cerrar un ciclo para abrir otro en el que puede dedicar más espacio a su familia.

Para él, el retiro no significa abandonar la bicicleta, sino replantear su relación con el deporte que lo vio crecer desde joven y aseguró que se siente orgulloso de lo que logró y que ahora busca enfocarse en nuevos proyectos, esta vez desde una perspectiva más tranquila, sin la exigencia competitiva que lo acompañó durante tantos años.

¿Cuáles fueron los mayores logros de Esteban Chaves durante sus 16 años de trayectoria?

La carrera del Chavito estuvo marcada por momentos que quedaron grabados en la memoria del ciclismo mundial, y entre sus hazañas más destacadas se encuentran sus cinco victorias en etapas de Grandes Vueltas.

Tras 16 años de carrera, el “Chavito” deja el ciclismo profesional y los mensajes no paran.
Tras 16 años de carrera, el “Chavito” deja el ciclismo profesional y los mensajes no paran. Foto AFP/Luk BENIES

Y en el Giro de Italia 2016 con el que se convirtió en el primer ciclista latinoamericano en ganar un Monumento del ciclismo y el primer no europeo en conquistar esa edición.

¿Qué viene ahora para el “Chavito” tras su emotiva despedida del ciclismo?

El equipo de Esteban compartió que este capítulo se cierra con un nuevo video documental titulado “Still Dreaming”, en el que se muestra cómo mira hacia el futuro.

El “Chavito” deja un legado que incluye podios en el Giro de Italia, la Vuelta a España y un Monumento histórico.
El “Chavito” deja un legado que incluye podios en el Giro de Italia, la Vuelta a España y un Monumento histórico. Foto AFP/Anne-Christine POUJOULAT

Y aunque se retira del ciclismo competitivo, continuará vinculado al deporte y al desarrollo de proyectos de alto impacto para el ciclismo colombiano, pero en esta ocasión por fuera de las pistas.

