Cazzu se molesta por pregunta sobre Nodal y Belinda: “tenemos más en común”

El pasado viernes 21 de noviembre, Cazzu y Belinda fueron noticia tras su sorprendente encuentro en el evento Men of the Year de GQ en Ciudad de México.

Allí, las dos mujeres se conocieron cara a cara y frente a los medios y demás asistentes de la reunión, interactuaron como si nada.

¿Cuál fue la reacción de las exnovias de Christian Nodal al conocerse en persona?

En videos y fotos quedó registrado el impactante momento en el que Cazzu y Belinda interactuaron en el evento, pues ambas sostuvieron una conversación bastante amable, donde se nota que hablaron de temas importantes.

Recordemos que Nodal primero fue novio de Belinda, con quien, al igual que con la argentina, su relación terminó en medio de una polémica, pero la diferencia, es que con la mexicana él quedó como el bueno y con Cazzu, fue todo lo contrario.

Precisamente, el encuentro de las mujeres generó todo tipo de reacciones, pues los internautas se preguntaban si como tema de conversación estuvo Nodal y su esposa, Ángela Aguilar.

Cazzu aclara que con Belinda tienen más en común que un hombre (AFP / Gustavo Caballero)

¿Qué dijo Nodal sobre el encuentro de Cazzu y Belinda?

Tras el importante momento que vivieron Cazzu y Belinda, los usuarios en redes sociales estuvieron pendientes de cómo reaccionaría Christian Nodal, quien rompió el silencio minutos más tardes de la noticia de sus exnovias.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante habría reaccionado al encuentro de las artistas con un video de Ángela Aguilar, quien estaba dando un show y por eso, él la presumió con emojis de enamorado.

También, subió una foto con una gorra que dice “amoooor”, la icónica frase que se viralizó cuando su esposa y él estaban en medio de la polémica de su matrimonio.

¿Qué dijo Cazzu cuando le preguntaron por Christian Nodal y su encuentro con Belinda?

Al salir de México, Cazzu fue abordada por la prensa de ese país, quienes le preguntaron por su encuentro con Belinda y sobre Nodal.

Cazzu aclara que con Belinda tienen más en común que un hombre. (AFP / Frazer Harrison )

El periodista fue conciso con su pregunta y le dijo a la cantante si con Belinda harían una canción para tirarle a Christian.

La argentina se dejó ver molesta al responder y así mismo dejó claro que no le gustaba que le preguntaran por su ex, pues dijo que ella y Belinda “tenían más en común que un hombre”.

Así mismo, confesó que la vida privada de Nodal no le importa y tampoco tiene conocimiento sobre ella.