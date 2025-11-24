Así transcurre la emotiva final de MasterChef: familias, lágrimas y última prueba

El Top 4 de MasterChef Celebrity llega sabiendo que están frente al reto más importante de toda la competencia, sin embargo, en esta ocasión no atraviesan la experiencia en soledad.

Para este capítulo se reunieron nuevamente a los exparticipantes que compartieron estaciones, emociones y aprendizaje a lo largo de los meses, rostros familiares que volvieron para dar apoyo, compartir la alegría del momento y vivir desde cerca el desenlace.

Además, las finalistas reciben una sorpresa especial, la presencia de sus seres queridos para acompañarlos en la última prueba.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W brilló en la premier de ‘Zootopia 2’: así vivió un día inolvidable

¿Cómo se vivió la llegada de la familia de Carolina Sabino a la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity?

La primera en ser sorprendida fue Carolina Sabino, quien vio entrar a sus dos hijos y a su esposo, quienes representaban la fuerza emocional que la ha acompañado durante la competencia, y revelaron cómo esta experiencia los ha unido más como familia.

Para Carolina, muchos de sus platos han nacido de recuerdos, tradiciones y momentos compartidos en casa, por lo que reencontrarse con ellos en la final se convirtió en un gesto simbólico.

¿Qué mensaje le dedicó la familia de Alejandra Ávila en la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity?

Luego llegó el turno de Alejandra Ávila, quien no logró contener las lágrimas cuando su hermano les habló frente a todos y confesó que al inicio nunca imaginó verla en una final de cocina, especialmente porque ella no sabía preparar muchos platos antes de ingresar al programa.

La familia de Alejandra Ávila protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala. Foto Canal RCN

Para Alejandra, este camino ha sido una transformación personal, artística y emocional que ahora culmina en un escenario lleno de apoyo.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri reveló la famosa que le coqueteó a su novio en medio de rumores de ruptura

¿Por qué la historia de Valentina Taguado y de Violeta Bergonzi marcó la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity?

El tercer ingreso fue el de la familia de Valentina Taguado, quienes resaltaron su fortaleza, carisma y capacidad para brillar a pesar de los desafíos de vida que ha enfrentado desde muy joven.

Valentina Taguado y Violeta Bergonzi también fueron sorprendidas por sus seres queridos en la gran final. Foto Canal RCN

Para ellos, Valentina no solo es motivo de orgullo, sino un ejemplo de resiliencia, pues durante la competencia atravesó situaciones personales dolorosas y procesos de duelo, pero aun así logró convertirse en una de las participantes más queridas del público.

Finalmente, Violeta Bergonzi recibió a su esposo y a su prima, quienes llegaron con palabras que resaltaron su espíritu luchador y su empoderamiento.

Su familia expresó lo orgullosos que se sienten por verla enfrentar cada reto con determinación y constancia.

La emoción en este gran inicio de la final ha sido tan intensa que varios rompieron en llanto antes de iniciar con la adrenalina de la última prueba que definirá quién se quedará con el título de MasterChef Celebrity 2025.