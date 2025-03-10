Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio respondió a críticas tras mostrarse atrapando caimanes con sus manos en el Amazonas

Yeferson Cossio fue criticado en redes sociales por atrapar caimanes en el Amazonas y alterar su hábitat natural.

Video de Yeferson Cossio atrapando caimanes en el Amazonas genera polémica
Yeferson Cossio responde a sus ‘haters’ tras video atrapando caimanes en el Amazonas (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido Yeferson Cossio salió al paso de los cuestionamientos que recibió tras difundir un video donde aparece atrapando caimanes con sus propias manos en el Amazonas.

¿Qué opinan los seguidores de Yeferson Cossio atrapando caimanes?

Ante quienes lo señalaron de “payaso”, el influencer aseguró que muchos de los que lo atacan son los mismos que luego le escriben en privado para pedirle ayudas económicas.

Sus declaraciones se dan luego de una ola de reacciones que desató el creador de contenido paisa tras mostrar en sus redes sociales una publicación donde mostró cómo, en medio de la oscuridad de la selva, se desplazó en bote con un grupo de personas y logró sujetar pequeños reptiles directamente del agua.

“Salimos a agarrar caimanes en el Amazonas”, escribió en el pie de foto que acompañó las imágenes.

El video rápidamente alcanzó miles de reacciones. Algunos seguidores lo elogiaron por la falta de temor y valentía al atrapar estos animales: “Una experiencia espectacular” y “¿A qué le tienes miedo?” le escribieron algunos.

Otros, en cambio, criticaron fuertemente la práctica y la calificaron como innecesaria, además expresaron la preocupación por el bienestar de los animales y lo acusaron de invadir su hábitat natural.

“Muy chévere y todo, pero los animales salvajes deberían estar tranquilos”, “Respeten la Naturaleza, vayan a divertirse con otra cosa” escribió otros de los internautas que reaccionaron al video que ya acumula miles de ‘me gustas’ y cientos de comentarios.

¿Qué vivió Yeferson Cossio en las ruinas de Armero antes de su viaje en el Amazonas?

Este episodio se suma a otros momentos recientes en los que Cossio ha estado bajo la atención del público por el contenido que comparte.

Días antes de su viaje al Amazonas, publicó un video en las ruinas de Armero.

En aquella ocasión, se reportaron ruidos extraños, alarmas de detectores de energía y un malestar físico que el influencer dijo haber sentido en una vivienda abandonada.

Además, narró que, tanto en esa visita como en una anterior, los dispositivos electrónicos captaron lo que parecía ser la transmisión de una eucaristía, detalle que impactó a quienes seguían el recorrido en redes sociales.

