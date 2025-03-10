Daniela Ospina reveló detalles de su boda ¿en quién se inspiró para su vestido?

Daniela Ospina sorprendió a sus seguidores al compartir detalles muy personales sobre la ceremonia que está planeando junto a su pareja, el empresario Daniel Coronel.

A través de sus redes sociales, la empresaria y modelo dejó ver la emoción que siente de cara a este nuevo capítulo de su vida, no solo porque se trata de un paso importante en el amor, sino porque cumplirá un deseo que había guardado durante años, casarse por la iglesia.

Confesó que siempre había soñado con caminar hacia el altar en una ceremonia católica, sin embargo, con James Rodríguez, padre de su hija, su unión fue únicamente por lo civil.

¿Cómo será el vestido de la boda de Daniela Ospina?

Uno de los puntos que más curiosidad generaba entre sus seguidores era el diseño del vestido, y Daniela no dudó en responder y reveló que la inspiración proviene de un referente muy especial, el vestido que lució Selena Gómez en su matrimonio.

Daniela Ospina explicó que se trata de un estilo clásico con tintes de los años 50, una época que siempre le ha transmitido elegancia y romanticismo, según detalló, quiere que su vestido refleje tanto glamour como sencillez.

¿Por qué ahora Daniela Ospina sí se casará en la iglesia?

Durante la ronda de preguntas en Instagram, muchos quisieron saber por qué no había tenido antes una ceremonia religiosa, Daniela expresó que en su anterior matrimonio no se dio la posibilidad, y aunque para entonces también había tenido la ilusión, no se cumplió.

Daniela Ospina confesó que su boda con Daniel Coronel será por la iglesia. (Foto: Mireya Acierto / Getty Images / AFP)

Por eso, al unirse con Daniel Coronel, siente que se alinearon las circunstancias para materializar lo que siempre había querido, cumplir un sueño que había dejado pendiente y que ahora adquiere un valor aún mayor.

¿Cómo se imagina ese gran día junto a Daniel Coronel?

Aunque no ha dado muchos más detalles sobre la boda, Daniela aseguró que está disfrutando del proceso de organización, ya que quiere que todo tenga un toque especial y represente lo que ella y su pareja son como familia.

Daniela Ospina vive momento especial con su esposo, Gabriel Coronel.

Daniela Ospina, quien ha enfrentado la atención mediática desde muy joven, parece haber encontrado en este nuevo comienzo la posibilidad de construir un futuro a su medida y con el apoyo de sus fans.