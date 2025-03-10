José sorprendió a Yaya Muñoz con un lujoso regalo y así reaccionó

José Rodríguez y Yaya Muñoz siguen dando de qué hablar en redes sociales, desde que se conocieron en La Casa de los Famosos Colombia en su segunda temporada, la pareja ha construido una historia que no pasa desapercibida para sus seguidores.

Ahora, al cumplir ocho meses de relación, José decidió sorprender a Yaya con un obsequio que dejó a todos con la boca abierta, un collar de oro con incrustaciones de esmeraldas.

¿Qué tiene de especial el regalo que recibió Yaya?

El detalle no fue cualquier accesorio, es una cadena diseñada por una reconocida marca colombiana dedicada a elaborar joyas de lujo con acabados personalizados, el collar llamó la atención por tener un dije en forma de corazón.

El valor de la joya supera en el mercado colombiano los dos millones de pesos con un dije en oro de 18k y esmeralda, cifra que ha generado conversación en redes sociales.

Muchos internautas comentaron que un obsequio de esa magnitud suele darse en aniversarios de mayor tiempo, lo que hace aún más llamativa la decisión de José de entregarlo en apenas ocho meses de relación.

¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz ante la sorpresa?

La creadora de contenido no ocultó la emoción al recibir la cadena, según lo compartido en redes, su reacción fue de asombro y alegría al ver el diseño que, además de lujo, reflejaba un gesto de amor profundo por parte de José.

Para ella, el corazón de la joya representaba de forma simbólica a José, un momento que quedó registrado en las historias de la pareja, y que José no dudó en compartir con los seguidores que han acompañado su relación desde el inicio en el reality.

¿Qué opinan los seguidores de la pareja?

Mientras algunos aplaudieron la generosidad de José y la emoción de Yaya, otros señalaron que un obsequio tan costoso a tan poco tiempo de relación es arriesgado.

José Rodríguez y Yaya Muñoz han demostrado que lo suyo va más allá de la pantalla, y con este lujoso detalle, la pareja volvió a posicionarse en redes como una de las parejas favoritas del público.