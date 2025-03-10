Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

El público responde quién de las 6 celebridades en riesgo será la doceava eliminada de MasterChef

Los televidentes manifestaron sus opiniones de sus favoritos para la más nueva eliminación de MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
MasterChef Celebrity, 10 años
El público responde quién de las 6 celebridades en riesgo será la doceava eliminada de MasterChef | Foto del Canal RCN.

En la noche de este viernes 3 de octubre, se conocerá el nombre de un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity. Específicamente, se presentará el reto de eliminación número 12 de esta temporada 2025.

Artículos relacionados

¿Quiénes corren riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity?

Son seis los participantes que corren riesgo de eliminación: Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Jorge Herrera, Ricardo Vesga, Michelle Rouillard y Luis Fernando Hoyos.

Dichas celebridades se enfrentarán en la eliminación luego de una salvación en la que ganó la presentadora Violeta Bergonzi con un postre. Además, hubo votaciones y todos decidieron que el humorista Pichingo subiera al balcón sin tener que cocinar.

MasterChef Celebrity, 10 años
Estas son las celebridades en riesgo de eliminación | Foto del Canal RCN.

Al ser el público parte fundamental de MasterChef Celebrity, en el Instagram de Canal RCN se compartió un post para que los seguidores y televidentes comenten cuál de las celebridades creen que abandonará la gran cocina.

Artículos relacionados

"Hoy el modo viernes se vivirá con eliminación en MasterChef Celebrity Colombia y una de estas celebridades será quien abandone para siempre la cocina, ¿quién crees que sea?", se lee.

¿Quiénes quieren los televidentes que sean eliminados en MasterChef Celebrity?

Tomaron relevancia los comentarios de los usuarios digitales, quienes dejaron ver sus gustos o afinidades por sus participantes favoritos en riesgo de dejar de pisar el formato culinario.

"En este tiempo ya todos importan, pero mi preferida es Aleja. ¡Bendiciones para todos!", "Que no sea Raúl", "Que se vaya Jorge, Raúl, Ricardo o Michelle", "Es la oportunidad de sacar a Luis Fernando que duró mucho tiempo por fuera y no merece estar entre los 10 mejores", "Chao para cualquiera", "Cualquiera que la abandone lo merece", "Luisfer o Ricardo lamentablemente... no han evolucionado tanto", son algunos de los puntos de vista del público.

Artículos relacionados

Lo cierto es que cualquiera saldrá en un momento determinante de MasterChef Celebrity, 10 años, pues el Top 10 está a poco de definirse y la competencia cada vez se vuelve más exigente por parte de los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

Revive todos los capítulos de MasterChef Celebrity descargando gratis la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

La IA eligió entre los seis participantes que corren riesgo en la eliminación número 12 de MasterChef Celebrity.

Violeta Bergonzi fue la gran ganadora del reto, emocionando con una receta inspirada en su abuela. MasterChef Celebrity Colombia

Cuatro celebridades quedan en riesgo de eliminación en MasterChef ¿Quiénes son?

Cuatro participantes quedaron en la cuerda floja tras un reto que exigió perfección en técnica, sabor y presentación en MasterChef Celebrity.

Paola Rey fue recibida con aplausos y abrazos por los participantes de MasterChef Celebrity. Producciones RCN

Paola Rey, ganadora de MasterChef regresó a la cocina: "Estoy muy emocionada"

La ganadora de MasterChef Celebrity 2024, Paola Rey, regresó al set y conmovió a todos con su energía y consejos en el reto de salvación.

Lo más superlike

Salomón Bustamante dejó pulla en redes sociales Salomón Bustamante

Salomón Bustamante lanzó fuerte pulla tras confirmar su separación: "Nunca compares"

Salomón Bustamante sorprendió a sus seguidores al dejar polémico mensaje luego de confirmar su ruptura con Laura de León.

Christian Nodal sorprende a sus fans con una foto sin camisa Christian Nodal

Christian Nodal sorprendió con impactante cambio físico: “se va a poner celosa Ángela”

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel

La granja de Zenón llega a Bogotá el 1 y 2 de noviembre en el Astor Plaza. Curiosidades

La Granja de Zenón llega a Bogotá con un espectáculo lleno de música, baile y diversión: ¡Aquí te contamos!

Karol G

Karol G reveló cautivadoras fotos tras show en reconocido lugar en Francia