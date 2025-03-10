El público responde quién de las 6 celebridades en riesgo será la doceava eliminada de MasterChef

En la noche de este viernes 3 de octubre, se conocerá el nombre de un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity. Específicamente, se presentará el reto de eliminación número 12 de esta temporada 2025.

¿Quiénes corren riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity?

Son seis los participantes que corren riesgo de eliminación: Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Jorge Herrera, Ricardo Vesga, Michelle Rouillard y Luis Fernando Hoyos.

Dichas celebridades se enfrentarán en la eliminación luego de una salvación en la que ganó la presentadora Violeta Bergonzi con un postre. Además, hubo votaciones y todos decidieron que el humorista Pichingo subiera al balcón sin tener que cocinar.

Estas son las celebridades en riesgo de eliminación | Foto del Canal RCN.

Al ser el público parte fundamental de MasterChef Celebrity, en el Instagram de Canal RCN se compartió un post para que los seguidores y televidentes comenten cuál de las celebridades creen que abandonará la gran cocina.

"Hoy el modo viernes se vivirá con eliminación en MasterChef Celebrity Colombia y una de estas celebridades será quien abandone para siempre la cocina, ¿quién crees que sea?", se lee.

¿Quiénes quieren los televidentes que sean eliminados en MasterChef Celebrity?

Tomaron relevancia los comentarios de los usuarios digitales, quienes dejaron ver sus gustos o afinidades por sus participantes favoritos en riesgo de dejar de pisar el formato culinario.

"En este tiempo ya todos importan, pero mi preferida es Aleja. ¡Bendiciones para todos!", "Que no sea Raúl", "Que se vaya Jorge, Raúl, Ricardo o Michelle", "Es la oportunidad de sacar a Luis Fernando que duró mucho tiempo por fuera y no merece estar entre los 10 mejores", "Chao para cualquiera", "Cualquiera que la abandone lo merece", "Luisfer o Ricardo lamentablemente... no han evolucionado tanto", son algunos de los puntos de vista del público.

Lo cierto es que cualquiera saldrá en un momento determinante de MasterChef Celebrity, 10 años, pues el Top 10 está a poco de definirse y la competencia cada vez se vuelve más exigente por parte de los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

