Cuatro celebridades quedan en riesgo de eliminación en MasterChef ¿Quiénes son?

Cuatro participantes quedaron en la cuerda floja tras un reto que exigió perfección en técnica, sabor y presentación en MasterChef Celebrity.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Violeta Bergonzi fue la gran ganadora del reto, emocionando con una receta inspirada en su abuela.
Violeta Bergonzi fue la gran ganadora del reto, emocionando con una receta inspirada en su abuela. Foto Canal RCN

La competencia en MasterChef Celebrity sigue elevando la tensión en cada capítulo, pues en esta ocasión se puso a prueba la creatividad y las técnicas de los participantes, quienes debían presentar un plato monocromático que cumpliera con altos estándares de sabor, textura y estética.

Sin embargo, no todos lograron convencer a los jurados y al final de la jornada cuatro celebridades quedaron en la cuerda floja: Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Michelle Rouillard y Alejandra Ávila.

¿Por qué quedaron en riesgo los participantes de MasterChef Celebrity?

Durante la evaluación, los jurados fueron claros en señalar que algunos platos no lograron transmitir lo que se esperaba en el reto, y aunque la intención estuvo presente, varios de ellos tuvieron fallas en el resultado final.

Ricardo respondió con sarcasmos tras las críticas de Violeta en plena votación.
De la emoción al suspenso: Raúl, Ricardo, Michelle y Alejandra deberán luchar por su permanencia en la cocina más famosa de Colombia. Foto Canal RCN

Raúl Ocampo recibió críticas por la falta de cocción y color entre los ingredientes, Michelle Rouillard, quien venía mostrando un buen desempeño en episodios anteriores, no convenció esta vez con una propuesta que resultó opaca frente a las exigencias del reto.

Por otro lado, Ricardo Vesga aunque fue sobresaliente con su receta recibió sugerencias frente a las texturas, y Alejandra Ávila, aunque mostró esfuerzo y originalidad, tampoco alcanzó la perfección esperada, lo que la dejó junto a sus compañeros en la lista de posibles eliminados.

¿Quién brilló en medio de la tensión del reto en MasterChef Celebrity?

A pesar de los tropiezos de algunos, hubo participantes que sí lograron destacarse, una de ellas fue Violeta Bergonzi, quien sorprendió con un plato cargado de historia y emoción, inspirado en su abuela.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi se inspiró en su abuela para el reto de salvación | Foto del Canal RCN.

Los jurados aplaudieron la autenticidad de su preparación y la manera en que logró transmitir sentimientos a través de la cocina, convirtiéndose en la gran ganadora del reto.

Violeta y Alejandra tuvieron un rendimiento similar, sin embargo, al momento de elegir quién sería la salvada, los jurados coincidieron en que Violeta merecía quedarse con el reconocimiento, una decisión generó expectativa entre los espectadores, quienes reconocieron que ambas se destacaron, pero solo una podía asegurar su lugar fuera de la eliminación.

¿Qué sigue para los participantes en riesgo en MasterChef Celebrity?

Con cuatro celebridades en la cuerda floja, la competencia entra en un punto decisivo, Raúl, Ricardo, Michelle y Alejandra deberán enfrentarse en el próximo reto de eliminación, en el que solo uno de ellos logrará salvarse y continuar su camino en la cocina más famosa de Colombia.

El capítulo dejó claro que en MasterChef Celebrity cada detalle cuenta y un pequeño error puede costar la permanencia en el reality. Mientras tanto, Violeta Bergonzi celebra su victoria en el reto y asegura su lugar en un nuevo ciclo de competencia.

