Thalía usó IA para homenajear a su madre Yolanda en su cumpleaños

El 2 de octubre es una fecha imposible de pasar por alto para Thalía, pues aunque su madre, doña Yolanda Miranda, falleció en 2011, la cantante mexicana nunca deja de recordar el día en que nació la mujer que marcó su vida y que la acompañó en cada paso de su carrera.

En esta ocasión, la artista compartió con sus seguidores una emotiva publicación en la que volvió a honrar el legado y el amor de su madre.

¿Por qué este día sigue siendo tan especial para Thalía?

Para Thalía, el cumpleaños de su mamá es un recordatorio del vínculo que las unía y de la fuerza que la guio desde niña hasta convertirse en una de las estrellas más queridas de la música latina.

Thalía publicó una fotografía de su infancia, en la que aparece junto a ella, y lo que más llamó la atención fue que, además de la imagen, compartió ilustraciones creadas con ayuda de la inteligencia artificial en las que pudo “revivir” instantes con su mamá.

Este gesto conmovió a miles de seguidores, quienes resaltaron la manera en que la tecnología se convirtió en un puente para volver a verla a su lado.

¿Cómo mantiene Thalía el legado de su madre?

Aunque doña Yolanda ya no está físicamente, Thalía ha manifestado en múltiples ocasiones que sigue sintiendo su presencia en cada logro y en cada paso de su vida personal y profesional.

Thalía conmovió a todos al recordar a su madre con imágenes inéditas y emotivas ilustraciones creadas con IA.

En su mensaje transmitió la idea de que su madre fue la inspiración detrás de muchos de sus éxitos, además de su apoyo incondicional, y sus seguidores no tardaron en sumarse al homenaje, dejando mensajes de admiración y cariño en redes sociales.

¿Qué dijeron otros miembros de la familia de Thalía?

El recuerdo de doña Yolanda también estuvo presente en las palabras de Laura Zapata, hermana mayor de Thalía, quien en su cuenta de redes sociales compartió fotografías de su madre y habló de lo importante que fue en su vida.

Thalía compartió una foto de su infancia junto a su madre, Yolanda Miranda.

Este homenaje, que traspasó las redes sociales, y Thalía convirtió la nostalgia en un acto de amor, manteniendo viva la memoria de la que en sus palabras era, “la mujer más maravillosa que ha conocido”.