Violeta Bergonzi “le cantó la tabla” a Ricardo Vesga en MasterChef ¿Qué sucedió?

El capítulo de MasterChef Celebrity dejó ver cómo el reto de salvación generó un ambiente tenso, pues no solo se trataba de la preparación de un plato, sino de quién lograría quedarse una semana más en competencia y quién tendría que asumir un riesgo mayor en el siguiente episodio.

En esta ocasión, las reglas indicaban que dos participantes podrían evitar el delantal negro, uno por medio del desempeño en la prueba de salvación y otro a través de una votación realizada por sus propios compañeros, donde justamente hubo opiniones encontradas y un roce entre Violeta Bergonzi y Ricardo Vesga.

¿Qué fue lo que molestó a Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

Durante la votación, Violeta expresó que no consideraba justo que Ricardo siguiera recibiendo el respaldo constante de sus compañeros, pues según ella, el camino en el programa debía estar marcado por el talento y la capacidad de crear platos que convencieran al jurado, y no por el afecto que el actor suele despertar entre sus compañeros.

Ricardo respondió con sarcasmos tras las críticas de Violeta en plena votación. Foto Canal RCN

Además, recordó que en anteriores ocasiones ya había ocurrido algo similar, lo que para ella representaba una ventaja repetida que no aportaba a la competencia.

Violeta incluso hizo memoria del momento en el que ella eligió a Pichingo para bajar del balcón y enfrentarse a un reto de eliminación, poniendo en riesgo su permanencia en la competencia.

¿Cómo respondió Ricardo ante las críticas en MasterChef Celebrity?

Aunque no hubo una discusión directa, Ricardo reaccionó con comentarios cargados de ironía y cierto sarcasmo, lo que hizo más evidente la incomodidad entre los dos.

Ricardo defendió su posición insinuando que si había sido salvado varias veces era porque sus compañeros valoraban su presencia, lo cual también formaba parte de la estrategia. Sin embargo, las palabras de Violeta resonaron fuerte y marcaron el rumbo de la votación.

¿Quién fue el elegido para salvarse en MasterChef Celebrity?

Finalmente, la decisión se inclinó hacia el lado que defendía Violeta y Pichingo fue el seleccionado para salvarse del reto de eliminación y Violeta celebró convencida de que lo más justo era darle una nueva oportunidad a quien, según ella, había demostrado esfuerzo en cada reto.

La decisión final favoreció a Pichingo, apoyando la postura de Violeta. Foto Canal RCN

Con este resultado, el resto de los participantes debió enfrentarse al reto de salvación, que en esta ocasión consistió en preparar un plato monocromático, una exigencia que pondrá a prueba la creatividad culinaria.