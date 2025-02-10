Yeferson Cossio compartió el momento exacto en que una serpiente rodeó su cuello en el Amazonas

El viaje de Yeferson Cossio al Amazonas no solo ha estado marcado por su apoyo a iniciativas sociales y ambientales, sino también por un episodio que se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

En medio de su recorrido, el creador de contenido se dejó ver sosteniendo una serpiente, originaria de la región rodeando con firmeza su brazo y parte de su cuello.

¿Cómo fue el momento en el que Yeferson Cossio interactuó con la serpiente?

En la grabación se aprecia a Yeferson completamente calmado, sin mostrar signos de temor mientras la serpiente se movía lentamente alrededor de su cuerpo. Lejos de asustarse, el influencer parecía disfrutar de la experiencia, dejando ver gestos de confianza y hasta sonrisas frente a la cámara.

Para muchos de sus seguidores, esta actitud fue una muestra de respeto por la fauna amazónica, pues más allá del impacto visual, el creador de contenido quiso resaltar la importancia de convivir con especies que hacen parte esencial del ecosistema. El hecho de que se tratara de un ejemplar joven y de tamaño mediano no evitó la controversia, ya que algunos usuarios advirtieron que no se debe normalizar el contacto directo con animales silvestres.

¿Por qué Yeferson Cossio decidió hacerlo público?

Más allá de la curiosidad del momento, la publicación de Cossio tuvo un propósito claro: visibilizar la riqueza natural del Amazonas y la necesidad de proteger su biodiversidad. En historias anteriores ya había compartido la cercanía con un tucán, al que sostuvo en sus manos mientras hablaba del respeto por los animales y del papel fundamental de la conservación.

Yeferson Cossio fue aplaudido tras esterilizar a 400 perros. Foto | Canal RCN.

El influencer quiso transmitir que, aunque los animales puedan generar temor, es vital reconocerlos como parte de un entorno que necesita protección. Para él, el contacto directo no era solo un acto de valentía, sino una forma de inspirar a sus seguidores a interesarse por la fauna silvestre y valorar su importancia.

¿Qué impacto tuvo en redes sociales ese momento de Yeferson Cossio con la serpiente?

La experiencia rápidamente desató reacciones divididas. Miles de personas aplaudieron el gesto y lo calificaron como un símbolo de conexión con la naturaleza. Otros, sin embargo, señalaron que este tipo de interacciones podrían enviar un mensaje equivocado, ya que manipular fauna silvestre sin la guía de expertos puede poner en riesgo tanto a la persona como al animal.

Lo cierto es que el episodio con la serpiente se sumó a la larga lista de experiencias que Yeferson Cossio comparte con sus seguidores, mezclando entretenimiento, mensajes sociales y ahora también reflexiones sobre el cuidado del medioambiente. En esta ocasión, su paso por el Amazonas dejó claro que para él no solo se trata de ayudar a comunidades y animales domésticos, sino también de crear conciencia sobre la riqueza y fragilidad de los ecosistemas más importantes del país.