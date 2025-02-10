Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio compartió el momento exacto en que una serpiente rodeó su cuello en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio vivió un momento extremo en el Amazonas al dejarse rodear por una serpiente en un video.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yeferson Cossio permitió que una serpiente amazónica se deslizara sobre su brazo y cuello.
Yeferson Cossio permitió que una serpiente amazónica se deslizara sobre su brazo y cuello. Foto Canal RCN / Freepik

El viaje de Yeferson Cossio al Amazonas no solo ha estado marcado por su apoyo a iniciativas sociales y ambientales, sino también por un episodio que se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

En medio de su recorrido, el creador de contenido se dejó ver sosteniendo una serpiente, originaria de la región rodeando con firmeza su brazo y parte de su cuello.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el momento en el que Yeferson Cossio interactuó con la serpiente?

En la grabación se aprecia a Yeferson completamente calmado, sin mostrar signos de temor mientras la serpiente se movía lentamente alrededor de su cuerpo. Lejos de asustarse, el influencer parecía disfrutar de la experiencia, dejando ver gestos de confianza y hasta sonrisas frente a la cámara.

 

Para muchos de sus seguidores, esta actitud fue una muestra de respeto por la fauna amazónica, pues más allá del impacto visual, el creador de contenido quiso resaltar la importancia de convivir con especies que hacen parte esencial del ecosistema. El hecho de que se tratara de un ejemplar joven y de tamaño mediano no evitó la controversia, ya que algunos usuarios advirtieron que no se debe normalizar el contacto directo con animales silvestres.

Artículos relacionados

¿Por qué Yeferson Cossio decidió hacerlo público?

Más allá de la curiosidad del momento, la publicación de Cossio tuvo un propósito claro: visibilizar la riqueza natural del Amazonas y la necesidad de proteger su biodiversidad. En historias anteriores ya había compartido la cercanía con un tucán, al que sostuvo en sus manos mientras hablaba del respeto por los animales y del papel fundamental de la conservación.

Yeferson Cossio posa a la cámara sonriendo.
Yeferson Cossio fue aplaudido tras esterilizar a 400 perros. Foto | Canal RCN.

El influencer quiso transmitir que, aunque los animales puedan generar temor, es vital reconocerlos como parte de un entorno que necesita protección. Para él, el contacto directo no era solo un acto de valentía, sino una forma de inspirar a sus seguidores a interesarse por la fauna silvestre y valorar su importancia.

Artículos relacionados

¿Qué impacto tuvo en redes sociales ese momento de Yeferson Cossio con la serpiente?

La experiencia rápidamente desató reacciones divididas. Miles de personas aplaudieron el gesto y lo calificaron como un símbolo de conexión con la naturaleza. Otros, sin embargo, señalaron que este tipo de interacciones podrían enviar un mensaje equivocado, ya que manipular fauna silvestre sin la guía de expertos puede poner en riesgo tanto a la persona como al animal.

Lo cierto es que el episodio con la serpiente se sumó a la larga lista de experiencias que Yeferson Cossio comparte con sus seguidores, mezclando entretenimiento, mensajes sociales y ahora también reflexiones sobre el cuidado del medioambiente. En esta ocasión, su paso por el Amazonas dejó claro que para él no solo se trata de ayudar a comunidades y animales domésticos, sino también de crear conciencia sobre la riqueza y fragilidad de los ecosistemas más importantes del país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de B-King va a sus honras fúnebres. Talento nacional

Así despidieron a B-king en Medellín tras su trágica muerte en México

El mánager de B-King asistió a sus honras fúnebres y lo despidió con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

B-King durante una entrevista que concedió a Buen día Colombia. Talento nacional

Familiares y amigos le dieron el último adiós a B-King con un sentido homenaje

En las últimas horas, familiares y amigos de B-King le dieron el último adiós en en el cementerio Campos de Paz, de la ciudad de Medellín.

Gabriela Tafur asiste al desfile de Adam Lippes durante la Semana de la Moda de Nueva York de septiembre de 2022. Gabriela Tafur

Gabriela Tafur generó preocupación tras sufrir accidente en su rostro, ¿qué le pasó?

Gabriela Tafur sorprendió en las últimas horas al mostrar detalles de cómo quedó su cara tras sufrir incidente.

Lo más superlike

Paola Rey fue recibida con aplausos y abrazos por los participantes de MasterChef Celebrity. Producciones RCN

Paola Rey, ganadora de MasterChef regresó a la cocina: "Estoy muy emocionada"

La ganadora de MasterChef Celebrity 2024, Paola Rey, regresó al set y conmovió a todos con su energía y consejos en el reto de salvación.

Nicky Jam explica su decisión de cambiar de casa disquera Nicky Jam

Nicky Jam sorprendió al recibir el título de 'Doctor honorífico' en Colombia

Falleció El Sami Influencers

Falleció reconocido influenciador costeño "El Sami" en extrañas circunstancias

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?