Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así despidieron a B-king en Medellín tras su trágica muerte en México

El mánager de B-King asistió a sus honras fúnebres y lo despidió con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mánager de B-King va a sus honras fúnebres.
Camilo Gallego, mánager de B-king, asiste a sus honras fúnebres. (Foto Canal RCN)

Este 2 de octubre, familiares, amigos y seguidores se reunieron en el cementerio Campos de paz, de Medellín, para darle el último adiós al artista colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-king.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el manager de B-King en su despedida?

A través de su cuenta de Instagram, el mánager de B-king, Camilo Gallego, compartió varias historias donde se le ve en las honras fúnebres del artista.

En las imágenes se visualiza el ataúd de B-king mientras sueltan globos blancos al aire entre aplausos. La publicación estuvo acompañada con la canción "Como yo" del propio artista, en un momento cargado de simbolismo que demuestra lo apreciado que era por sus familiares y conocidos.

En otra historia, el manager de B-king compartió una imagen del féretro cubierto de flores, acompañada de un mensaje breve pero contundente:

“Lo que nos hace familia no es la sangre sino el corazón”.

La frase fue interpretada por los internautas como una despedida sentida, sin necesidad de declaraciones públicas.

El ambiente en la despedida de B-king estuvo marcado por el respeto y la música, con varios de sus temas sonando de fondo.

Los asistentes, vestidos de blanco como pidió su familia, acompañaron al artista hasta su última morada celebrando su vida más que lamentando su partida. Su hermana, Stefanía Agudelo, fue quien lideró la convocatoria de la ceremonia.

En las honras fúnebres, un familia leyó unas sentidas palabras y explicó el significado de las palomas y globos blancos en ese momento.

Despedida de B-king en Medellín.
B-king fue despedido por familiares y amigos en un cementerio de Medellín. (Foto Canal RCN)

"Las palomas son un símbolo de paz, reconciliación y consuelo. Representan el acompañamiento de nuestro hermano Bayron. El vuelo es un un reflejo de la ascención de su alma. Sirven como recordatorio de que ha sido liberado de la esclavitud de este mundo y ahora está viendo nuevos horizontes en la presencia de Dios... simbolizan a los ángeles guiándolo hacia su paraíso de la vida eterna", dijo.

Además, pidió a los asistentes cerrar los ojos para recordar alguno de los momentos vividos con el cantante de música urbana y recordarlo de esa manera. Asimismo, se invitó a agradecer por la oportunidad de coincidir con él en esta vida.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de B-King en México?

B-king desapareció el 16 de septiembre en Ciudad de México, donde se encontraba realizando una gira junto al DJ regio Clown que también fue encontrado sin vida. Ambos fueron reportados como desaparecidos luego de una presentación en la discoteca ElectroLab.

Sus cuerpos fueron encontrados en Cocotitlán, Estado de México, en circunstancias que aún están bajo investigación por parte de las autoridades.

Artículos relacionados

Las autoridades mexicanas manejan varias hipótesis, entre ellas una posible represalia vinculada al entorno cercano del Dj Regio Clown. El manager de B-king que también estaba en México, teme por su vida y estaba oculto desde que se conoció el caso.

El fallecimiento de B-king ha generado una ola de solidaridad entre sus colegas y los fanáticos que exigen justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

B-King durante una entrevista que concedió a Buen día Colombia. Talento nacional

Familiares y amigos le dieron el último adiós a B-King con un sentido homenaje

En las últimas horas, familiares y amigos de B-King le dieron el último adiós en en el cementerio Campos de Paz, de la ciudad de Medellín.

Yeferson Cossio permitió que una serpiente amazónica se deslizara sobre su brazo y cuello. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio compartió el momento exacto en que una serpiente rodeó su cuello en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio vivió un momento extremo en el Amazonas al dejarse rodear por una serpiente en un video.

Gabriela Tafur asiste al desfile de Adam Lippes durante la Semana de la Moda de Nueva York de septiembre de 2022. Gabriela Tafur

Gabriela Tafur generó preocupación tras sufrir accidente en su rostro, ¿qué le pasó?

Gabriela Tafur sorprendió en las últimas horas al mostrar detalles de cómo quedó su cara tras sufrir incidente.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi le cantó la tabla a Ricardo Vesga en MasterChef por recibir “favoritismo” de sus compañeros. Producciones RCN

Violeta Bergonzi “le cantó la tabla” a Ricardo Vesga en MasterChef ¿Qué sucedió?

El reto de salvación de MasterChef Celebrity 2025 dejó tensiones entre Violeta Bergonzi y Ricardo Vesga por las votaciones de sus compañeros.

Nicky Jam explica su decisión de cambiar de casa disquera Nicky Jam

Nicky Jam sorprendió al recibir el título de 'Doctor honorífico' en Colombia

Falleció El Sami Influencers

Falleció reconocido influenciador costeño "El Sami" en extrañas circunstancias

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?