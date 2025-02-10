Así despidieron a B-king en Medellín tras su trágica muerte en México

Este 2 de octubre, familiares, amigos y seguidores se reunieron en el cementerio Campos de paz, de Medellín, para darle el último adiós al artista colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-king.

¿Qué dijo el manager de B-King en su despedida?

A través de su cuenta de Instagram, el mánager de B-king, Camilo Gallego, compartió varias historias donde se le ve en las honras fúnebres del artista.

En las imágenes se visualiza el ataúd de B-king mientras sueltan globos blancos al aire entre aplausos. La publicación estuvo acompañada con la canción "Como yo" del propio artista, en un momento cargado de simbolismo que demuestra lo apreciado que era por sus familiares y conocidos.

En otra historia, el manager de B-king compartió una imagen del féretro cubierto de flores, acompañada de un mensaje breve pero contundente:

“Lo que nos hace familia no es la sangre sino el corazón”.

La frase fue interpretada por los internautas como una despedida sentida, sin necesidad de declaraciones públicas.

El ambiente en la despedida de B-king estuvo marcado por el respeto y la música, con varios de sus temas sonando de fondo.

Los asistentes, vestidos de blanco como pidió su familia, acompañaron al artista hasta su última morada celebrando su vida más que lamentando su partida. Su hermana, Stefanía Agudelo, fue quien lideró la convocatoria de la ceremonia.

En las honras fúnebres, un familia leyó unas sentidas palabras y explicó el significado de las palomas y globos blancos en ese momento.

B-king fue despedido por familiares y amigos en un cementerio de Medellín. (Foto Canal RCN)

"Las palomas son un símbolo de paz, reconciliación y consuelo. Representan el acompañamiento de nuestro hermano Bayron. El vuelo es un un reflejo de la ascención de su alma. Sirven como recordatorio de que ha sido liberado de la esclavitud de este mundo y ahora está viendo nuevos horizontes en la presencia de Dios... simbolizan a los ángeles guiándolo hacia su paraíso de la vida eterna", dijo.

Además, pidió a los asistentes cerrar los ojos para recordar alguno de los momentos vividos con el cantante de música urbana y recordarlo de esa manera. Asimismo, se invitó a agradecer por la oportunidad de coincidir con él en esta vida.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de B-King en México?

B-king desapareció el 16 de septiembre en Ciudad de México, donde se encontraba realizando una gira junto al DJ regio Clown que también fue encontrado sin vida. Ambos fueron reportados como desaparecidos luego de una presentación en la discoteca ElectroLab.

Sus cuerpos fueron encontrados en Cocotitlán, Estado de México, en circunstancias que aún están bajo investigación por parte de las autoridades.

Las autoridades mexicanas manejan varias hipótesis, entre ellas una posible represalia vinculada al entorno cercano del Dj Regio Clown. El manager de B-king que también estaba en México, teme por su vida y estaba oculto desde que se conoció el caso.

El fallecimiento de B-king ha generado una ola de solidaridad entre sus colegas y los fanáticos que exigen justicia y el esclarecimiento de los hechos.