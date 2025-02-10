Laura González revela su tipo de hombre y lanza indirecta: “No me gustan los hombres lindos”

La modelo y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Laura González, volvió a ser tendencia tras una entrevista en la que habló sin filtros sobre el tipo de hombres que le gustan.

Artículos relacionados Juan Gabriel ¿Juan Gabriel está vivo? Jóvenes graban al artista en un restaurante en París | VIDEO

Con sinceridad, la creadora de contenido dejó claro que los hombres lindos y bien parecidos no son lo suyo, y que su prototipo está lejos de parecerse al clásico Ken, novio de Barbie.

“No me gustan los hombres lindos”, afirmó Laura González en la entrevista.

Y es que, según la modelo, prefiere a los hombres más “machitos” y rudos, aquellos que imponen su presencia y no temen tomar el control de las situaciones. Para Laura, este tipo de personalidades y que no sea tan bonito le resulta irresistible.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

Laura González confiesa que prefiere a los hombre feos y rudos. (Foto Canal RCN)

¿Laura González le envía una indirecta a su expareja?

La declaración de Laura González en el diálogo con Dímelo King generó revuelo entre sus seguidores, quienes no tardaron en relacionar sus palabras con una indirecta a su ex, con quien protagonizó un escándalo reciente.

En la entrevista, la modelo mencionó que el hombre más lindo con el que ha estado es precisamente él, pero aclaró que no es su tipo.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Laura González ante sus declaraciones?

También muchos de los internautas interpretaron que más allá del físico, lo que realmente le atrae son hombres con poder adquisitivo. Los comentarios se volcaron hacia la idea de que Laura prefiere estabilidad económica antes que la belleza.

A pesar de las especulaciones sobre su interés por el dinero de sus parejas, la modelo asegura que lo que realmente valora de un hombre es que le brinde seguridad emocional.

Laura González dice que no saldría con modelos ni cantantes. (Foto Canal RCN)

Además, la creadora de contenido fue contundente al asegurar que jamás saldría con cantantes, modelos ni Djs. Para ella, estos oficios están ligados a un estilo de vida fiestero que no le permitiría tener tranquilidad.

Mientras algunos aplauden su forma de ver el mundo, otros cuestionan sus generalizaciones sobre ciertos perfiles profesionales. La postura de Laura sobre los hombres ha abierto el debate sobre los estereotipos en el mundo del espectáculo.