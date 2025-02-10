Familiares y amigos le dieron el último adiós a B-King con un sentido homenaje

En la tarde de este jueves 02 de octubre, familiares y amigos de Bayron Sánchez, quien era conocido como B-King, le dieron el último adiós en una ceremonia que se llevó a cabo en el cementerio Campos de Paz, de la ciudad de Medellín.

Artículos relacionados Karina García Periodista desmintió versión de Valentino y destapó verdad sobre la ruptura de Karina y Altafulla

¿Cómo fue el último adiós del cantante B-King durante sus honores fúnebres?

A través de redes sociales, han comenzado a circular videos de lo fue la desgarradora despedida del cantante colombiano que perdió la vida el pasado martes 16 de septiembre en territorio mexicano.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

En las conmovedoras grabaciones, se puede observar con detalle el sentido homenaje que le rindieron al intérprete para despedirlo de este plano y darle sepultura a su cuerpo en el camposanto.

Artículos relacionados Juan Gabriel ¿Juan Gabriel está vivo? Jóvenes graban al artista en un restaurante en París | VIDEO

“A la cuenta de tres vamos a liberar estos globos y estas palomas simbolizando la ascensión de su alma y la llegada al descanso eterno”, son las palabras que se pueden escuchar por parte de una de las personas que estuvo allí para despedir a Sánchez.

Una vez fueron volaron las aves y los globos flotaron en el aire, los presentes aplaudieron y expresaron su amor hacia B-King entre gritos en los que le decían: “te amamos”.

Familiares y amigos hicieron sentido homenaje para despedir a B-King. Foto | Buen día Colombia.

¿Cómo despidieron a B-King en sus honores fúnebres?

Como se había informado horas antes, las honras fúnebres del artista colombiano tuvieron lugar en el cementerio Campos de Paz, en la capital antioqueña, en donde los familiares le hicieron una velación de aproximadamente tres horas. Más tarde, sobre las 5:00 pm se cumplió con la misa en la capilla de este lugar.

Así despidieron familiares y amigos el cuerpo de B-King. Foto | Buen día Colombia.

Cabe señalar que luego de varios trámites que tuvieron que realizarse, finalmente su familia pudo repatriar su cuerpo este mismo jueves 02 de octubre en horas de la mañana tras ser transportado en un vuelo comercial.

En medio de la consternación que generó el trágico fallecimiento del cantante, recientemente Adriana Salazar, madre del intérprete, concedió una entrevista a un podcast en el que dio a conocer su desgarrador testimonio de cómo se enteró de la desaparición de su hijo y posteriormente de su muerte.

Según lo comentó la mujer, tras conocer que B-King viajaría a México a cumplir su sueño, sintió una “corazonada”, pues hubo algo dentro de ella que presintió que el viaje podría salir mal.