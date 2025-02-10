Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Familiares y amigos le dieron el último adiós a B-King con un sentido homenaje

En las últimas horas, familiares y amigos de B-King le dieron el último adiós en en el cementerio Campos de Paz, de la ciudad de Medellín.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
B-King durante una entrevista que concedió a Buen día Colombia.
Familiares y amigos le dieron el último adiós a B-King. Foto | Buen día Colombia.

En la tarde de este jueves 02 de octubre, familiares y amigos de Bayron Sánchez, quien era conocido como B-King, le dieron el último adiós en una ceremonia que se llevó a cabo en el cementerio Campos de Paz, de la ciudad de Medellín.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el último adiós del cantante B-King durante sus honores fúnebres?

A través de redes sociales, han comenzado a circular videos de lo fue la desgarradora despedida del cantante colombiano que perdió la vida el pasado martes 16 de septiembre en territorio mexicano.

Artículos relacionados

En las conmovedoras grabaciones, se puede observar con detalle el sentido homenaje que le rindieron al intérprete para despedirlo de este plano y darle sepultura a su cuerpo en el camposanto.

Artículos relacionados

“A la cuenta de tres vamos a liberar estos globos y estas palomas simbolizando la ascensión de su alma y la llegada al descanso eterno”, son las palabras que se pueden escuchar por parte de una de las personas que estuvo allí para despedir a Sánchez.

Una vez fueron volaron las aves y los globos flotaron en el aire, los presentes aplaudieron y expresaron su amor hacia B-King entre gritos en los que le decían: “te amamos”.

B-King durante una entrevista que concedió a Buen día Colombia.
Familiares y amigos hicieron sentido homenaje para despedir a B-King. Foto | Buen día Colombia.

¿Cómo despidieron a B-King en sus honores fúnebres?

Como se había informado horas antes, las honras fúnebres del artista colombiano tuvieron lugar en el cementerio Campos de Paz, en la capital antioqueña, en donde los familiares le hicieron una velación de aproximadamente tres horas. Más tarde, sobre las 5:00 pm se cumplió con la misa en la capilla de este lugar.

B-King durante una entrevista que concedió a Buen día Colombia.
Así despidieron familiares y amigos el cuerpo de B-King. Foto | Buen día Colombia.

Cabe señalar que luego de varios trámites que tuvieron que realizarse, finalmente su familia pudo repatriar su cuerpo este mismo jueves 02 de octubre en horas de la mañana tras ser transportado en un vuelo comercial.

En medio de la consternación que generó el trágico fallecimiento del cantante, recientemente Adriana Salazar, madre del intérprete, concedió una entrevista a un podcast en el que dio a conocer su desgarrador testimonio de cómo se enteró de la desaparición de su hijo y posteriormente de su muerte.

Según lo comentó la mujer, tras conocer que B-King viajaría a México a cumplir su sueño, sintió una “corazonada”, pues hubo algo dentro de ella que presintió que el viaje podría salir mal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de B-King va a sus honras fúnebres. Talento nacional

Así despidieron a B-king en Medellín tras su trágica muerte en México

El mánager de B-King asistió a sus honras fúnebres y lo despidió con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

Yeferson Cossio permitió que una serpiente amazónica se deslizara sobre su brazo y cuello. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio compartió el momento exacto en que una serpiente rodeó su cuello en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio vivió un momento extremo en el Amazonas al dejarse rodear por una serpiente en un video.

Gabriela Tafur asiste al desfile de Adam Lippes durante la Semana de la Moda de Nueva York de septiembre de 2022. Gabriela Tafur

Gabriela Tafur generó preocupación tras sufrir accidente en su rostro, ¿qué le pasó?

Gabriela Tafur sorprendió en las últimas horas al mostrar detalles de cómo quedó su cara tras sufrir incidente.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi le cantó la tabla a Ricardo Vesga en MasterChef por recibir “favoritismo” de sus compañeros. Producciones RCN

Violeta Bergonzi “le cantó la tabla” a Ricardo Vesga en MasterChef ¿Qué sucedió?

El reto de salvación de MasterChef Celebrity 2025 dejó tensiones entre Violeta Bergonzi y Ricardo Vesga por las votaciones de sus compañeros.

Nicky Jam explica su decisión de cambiar de casa disquera Nicky Jam

Nicky Jam sorprendió al recibir el título de 'Doctor honorífico' en Colombia

Falleció El Sami Influencers

Falleció reconocido influenciador costeño "El Sami" en extrañas circunstancias

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?