Familiares y amigos le dieron el último adiós a B-King con un sentido homenaje
En las últimas horas, familiares y amigos de B-King le dieron el último adiós en en el cementerio Campos de Paz, de la ciudad de Medellín.
En la tarde de este jueves 02 de octubre, familiares y amigos de Bayron Sánchez, quien era conocido como B-King, le dieron el último adiós en una ceremonia que se llevó a cabo en el cementerio Campos de Paz, de la ciudad de Medellín.
¿Cómo fue el último adiós del cantante B-King durante sus honores fúnebres?
A través de redes sociales, han comenzado a circular videos de lo fue la desgarradora despedida del cantante colombiano que perdió la vida el pasado martes 16 de septiembre en territorio mexicano.
En las conmovedoras grabaciones, se puede observar con detalle el sentido homenaje que le rindieron al intérprete para despedirlo de este plano y darle sepultura a su cuerpo en el camposanto.
“A la cuenta de tres vamos a liberar estos globos y estas palomas simbolizando la ascensión de su alma y la llegada al descanso eterno”, son las palabras que se pueden escuchar por parte de una de las personas que estuvo allí para despedir a Sánchez.
Una vez fueron volaron las aves y los globos flotaron en el aire, los presentes aplaudieron y expresaron su amor hacia B-King entre gritos en los que le decían: “te amamos”.
Como se había informado horas antes, las honras fúnebres del artista colombiano tuvieron lugar en el cementerio Campos de Paz, en la capital antioqueña, en donde los familiares le hicieron una velación de aproximadamente tres horas. Más tarde, sobre las 5:00 pm se cumplió con la misa en la capilla de este lugar.
Cabe señalar que luego de varios trámites que tuvieron que realizarse, finalmente su familia pudo repatriar su cuerpo este mismo jueves 02 de octubre en horas de la mañana tras ser transportado en un vuelo comercial.
En medio de la consternación que generó el trágico fallecimiento del cantante, recientemente Adriana Salazar, madre del intérprete, concedió una entrevista a un podcast en el que dio a conocer su desgarrador testimonio de cómo se enteró de la desaparición de su hijo y posteriormente de su muerte.
Según lo comentó la mujer, tras conocer que B-King viajaría a México a cumplir su sueño, sintió una "corazonada", pues hubo algo dentro de ella que presintió que el viaje podría salir mal.