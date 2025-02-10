Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio desata polémica por atrapar caimanes con sus manos en el Amazonas

El influenciador Yeferson Cossio decidió mostrar con detalle cómo salió en búsqueda de caimanes en horas de la noche.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeferson Cossio posa a la cámara sonriente.
Yeferson Cossio en el ojo del huracán tras mostrar capturando caimanes. Foto | Canal RCN.

Yeferson Cossio, quien con frecuencia llama la atención y entretiene a sus seguidores en redes sociales, nuevamente impactó al mostrar el momento exacto en el que decidió salir a coger caimanes con sus manos.

¿Cómo fue el momento en el que Yeferson Cossio tomó con sus manos a varios caimanes?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el influenciador ostenta una comunidad de millones de personas que siguen sus ocurrencias, sorprendió al compartir detalles de lo que ha sido su paso por el Amazonas, destino en el que se encuentra por estos días.

Y aunque ha realizado diversas actividades relacionadas con la naturaleza, en su última publicación desató todo tipo de reacciones luego de que apareciera tomado con sus manos a estos animales que tanto miedo causan.

“Salimos a agarrar caimanes en el amazonas”, fueron las palabras que el creador de contenido agregó al post que rápidamente obtuvo miles de corazones, pues para muchos fue una muestra de que Cossio, al parecer, no le tiene miedo a nada.

En la grabación, se puede observar con detalle al influencer mientras está en compañía de otras personas, y, en medio de la oscuridad de la noche va sobre un bote tomando de manera desprevenida a pequeños caimanes que a simple vista parecen seres indefensos.

¿Cómo reaccionaron los internautas al ver a Yeferson Cossio tomando caimanes con sus manos?

Como era de esperarse, el hecho protagonizado por el creador digital dividió opiniones entre los internautas, pues, por un lado, hubo quienes resaltaron su valentía para atreverse a tanto, sin embargo, quienes rechazaron este tipo de acciones, ya que, según ellos, van en contra del bienestar de los animales.

“¿A qué le tienes miedo?”, “Como siempre los Humanos invadiendo el hábitat de los animalitos”, “Muy chévere y todo, pero los animales salvajes deberían estar tranquilos”, “¿Y para qué?, ¿con qué necesidad?”, “Una experiencia espectacular”, son algunos de los comentarios que se pueden leer al pie del videoclip.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Yeferson divide opiniones en redes, pues en anteriores ocasiones ha sido blanco de críticas por su contenido.

