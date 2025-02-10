Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dalílah Polanco expuso supuesta infidelidad de Eugenio Derbez años atrás

En medio de su participación en La casa de los famosos México, Dalílah Polanco contó detalles de su relación con el actor Eugenio Derbez.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton.
Dalílah reveló detalles de su relación con Eugenio Derbez. Foto | Michael Tran.

Recientemente, la actriz Dalílah Polanco, dio de qué hablar luego de que hiciera polémicas declaraciones de lo que fue su relación con Eugenio Derbez.

¿Qué dijo Dalílah Polanco sobre su relación con Eugenio Derbez?

El momento en el que Polanco dio a conocer la supuesta traición por parte de Derbez, ocurrió en medio de una dinámica en La casa de los famosos México llamada ‘Triángulo de las verdades’, espacio en el que la mujer habló sin ningún tipo de filtros sobre esta situación que habría marcado su vida.

De acuerdo con el testimonio de Dalílah, su relación con Eugenio fue hermosa al principio. Sin embargo, reveló cómo poco a poco empezó a percibir cierto tipo de actitudes que la llevaron a sentir desconfianza.

“Sí me han roto el corazón en varias ocasiones, pero creo que la peor fue muy triste (…) De repente, un día, veo algo, y no me hace feliz y se lo pregunto en el momento: ‘¿Está pasando algo aquí que yo no sepa con otra persona?’ y me respondió: ‘De ninguna manera’ y ahí quedó”, contó durante la actividad.

¿Es verdad que Eugenio Derbez le habría sido infiel a Dalílah años atrás?

Según lo comentó Polanco, tiempo después vivió otra situación que la llevó a poner en duda la fidelidad de Derbez en la relación.

En esta oportunidad habría sido una amiga quien le comentó que había visto a su expareja con otra mujer en un lugar en el que ella no estaba. Para su sorpresa, a los días notó un cambio en la actitud de Eugenio hacia ella, pues extrañamente empezó a comportarse de manera detallista.

Eugenio Derbez llega a la quinta edición anual de los Premios de Cine de la Asociación de Críticos de Hollywood (HCA) en Avalon Hollywood, California.
Expareja de Eugenio contó detalles de su relación años atrás. Foto | FREDERIC J. BROWN.

“Un martes me hablan de una conocida revista para decirme: ‘¿qué opinas de las fotos publicadas el día de hoy?’ y yo, ‘perdón, no sé de qué me hablas… perdón, no me voy a liar con algo que desconozco’ y le cuelgo”, mencionó la actriz.

Eugenio Derbez asiste al estreno mundial de la película original de Hulu "The Valet" en el Teatro Montalban.
Expareja de Eugenio Derbez reveló supuesta infidelidad. Foto | Alberto E. Rodriguez.

Tras comprobar que había registros fotográficos en donde el actor aparecía saliendo con otra mujer de un automóvil y luciendo gorras y lentes, ella optó por preparar sus maletas, dejó la revista en la casa y se fue de la casa.

