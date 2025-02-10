¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

La artista Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que están a la espera de su primer bebé.

¿Cómo anunciaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala su embarazo?

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de fanáticos, compartieron un video en el que se mostraron muy felices de estar a la espera de su bebé.

En la grabación se ven a los dos en una ecografía escuchando el corazón de su hija, pues revelaron que tendrán una niña., aunque todavía no han dado a conocer su nombre.

Tras su revelación, lograron miles de reacciones de sus fanáticos que los llenaron de halagos por la nueva integrante de su familia y esta nueva etapa que empiezan.

¿Qué síndrome sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Luego de dar a conocer la noticia de su embarazo, detalló en entrevista en LAM el síndrome que tiene y que está transitando en este proceso. Según explicó tiene el síndrome Peter Pan.

“Yo tengo mucho el síndrome Peter Pan, no me gusta crecer. Como la pérdida de identidad”, dijo.

¿Qué es el síndrome de Peter Pan?

De acuerdo con la plataforma 'Itae Psicología' el síndrome de Peter Pan es la manifestación de adultos que se comportan como niños o jóvenes, pues les cuesta asumir sus responsabilidades de grandes.

"Se niegan a crecer, son característicamente inmaduros emocionalmente con una fuerte inseguridad y un gran temor a no ser queridos y aceptados por lo demás", se especifica.

Algunas de las características de quienes poseen este síndrome es que suelen sentirse muy atraídos por la juventud, le tienen miedo a la soledad, suelen ser inseguros, necesitan llamar la atención, entre otros detalles similares.

Por ahora, la argentina sigue compartiendo algunos detalles de cómo disfruta de su estado de gestación de su pequeño, además de afrontar también los cambios físicos que ha estado presentado luego de haber sufrido algunos problemas alimenticios.

Por su parte, el deportista Paulo Dybala se ha dejado ver muy feliz con la idea de ser papá y poder conocer a su primera hija.