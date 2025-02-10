Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Increíble transformación! Nicolás Montero apareció sin barba tras MasterChef Celebrity: así se ve

¡En shock!, así quedaron algunos seguidores y televidentes al ver a Nicolás Montero sin su icónica barba tras MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Nicolás Montero
Nicolás Montero apareció sin barba tras MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Avanza la competencia de MasterChef Celebrity, 10 años, y aún se siente la ausencia del actor Nicolás Montero, quien fue eliminado del formato de cocina del Canal RCN.

Catalogado como "el caballero de MasterChef", Montero tuvo una participación en la que los seguidores y televidentes la amaron. Con su conocimiento y forma de ser, demostró su lado afectivo e incluso abrió su corazón en algunos momentos.

¿Cómo se ve el actor Nicolás Montero sin barba?

Luego de ser eliminado, Nicolás Montero llegó al Canal RCN para hablar sobre su experiencia pisando la cocina más importante del mundo.

Aparte de que dio un reflexivo mensaje lleno de amor sobre lo que vivió en MasterChef Celebrity, sucedió que el artista apareció con un aspecto que algunos no esperaban: sin barba.

Nicolás Montero
Nicolás Montero cuando lo eliminaron en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Sí, mientras que Nicolás estuvo en todo el juego culinario con un look en el que resaltó su barba, ya afuera de la competencia se la quitó.

Por obvias razones, llamó la atención su aspecto sin la barba, ya que quienes la tienen justifican que es "el maquillaje de los hombres".

A continuación, el video en el que se escucha hablar a Nicolás Montero sobre MasterChef, pero además sin la característica barba que lo acompañó mientras cocinaba:

 

¿Cuál es el amoroso mensaje de Nicolás Montero para MasterChef Celebrity?

En cuanto al mensaje, una vez más Montero se ganó los sentimientos de muchos. Para el artista, estar en la cocina con amigos es una muy buena idea.

"Uno habla, se divierte, aprende; eso fue lo que para mí fundamentalmente fue MasterChef... Una euforia de las cosas que uno va a recordar siempre... El público siempre tan unido, tan cálido, como entrando en una conversación con uno... Tengo un enorme agradecimiento porque es que lo bailado nada nos lo quita", relató Nicolás Montero.

Nicolás Montero
Nicolás Montero habló de su experiencia en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Tras las emotivas palabras del actor, de nuevo sus seguidores lo enaltecieron, recalcaron su carisma y humanidad, también le desearon nuevos proyectos en su vida después de MasterChef Celebrity.

