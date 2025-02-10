Así luce Julián Zuluaga disfrazado como el mítico René Higuita: desató carcajadas

El actor y exparticipante de MasterChef Celebrity Julián Zuluaga se sumó a la dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales. Uno de los internautas lo halagó y él respondió con una fotografía personificando a nada más y nada menos que el reconocido exarquero de la Selección René Higuita.

Luego de su participación en MasterChef Celebrity, 10 años, Julián Zuluaga ganó más popularidad en Canal RCN. Fueron diversas las razones por las que el joven actor se ganó el cariño de los televidentes, una de ellas su sencillez con los demás.

¿Cómo se ve Julián Zuluaga siendo René Higuita?

Aparte de Julián, otro exparticipante del formato de cocina que se ganó corazones fue René Higuita, quien gracias a su calidad humana los internautas tienen buenos recuerdos del exarquero.

Pues bien, en redes sociales volvió a resonar los nombres de Julián e Higuita por cuenta de una cómica fotografía que el actor compartió.

Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Un seguidor enalteció a Julián Zuluaga, puesto que le escribió: "Por qué eres tan lindo". Entonces, el actor decidió responder la cuestión y lo hizo de manera graciosa.

Lo anterior se debe a que compartió una fotografía en la que Julián parece René Higuita. Es decir, el actor se personificó al estilo del exarquero.

Las risas no faltaron con la fotografía que compartió el artista, ya que no es común que él tenga el cabello largo y crespo. Sin más detalles, esta es la instantánea:

¿Cómo fueron las participaciones de René Higuita y Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity?

Las participaciones de René Higuita y Julián Zuluaga son de las más recordadas en MasterChef Celebrity. El exarquero fue eliminado en las primeras semanas de la competencia y el actor tiempo después; ambos tuvieron una buena acogida por parte del fiel público del Canal RCN.

Mientras que Higuita fue como un papá y demostró sus afectos con cada uno, Julián buscó divertir y no se dejó molestar por quienes lo tildaban de no saber cocinar.

René Higuita en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Cada uno, a su manera, demostró que no es necesario pasar por encima de los demás para destacar.