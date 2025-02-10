Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino rechazó la unión de DimeloKing y La 'Toxi Costeña': "Busca a alguien con más talento"

DimeloKing sorprendió al invitar a La 'Toxi Costeña' a conversar y hasta hacer música juntos, mientras Valentino Lázaro rechazó la idea.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Toxi costeña
La Toxi costeña fue firmemente criticada | Foto del Canal RCN.

DimeloKing sorprendió a sus seguidores al enviarle un mensaje directo a La 'Toxi Costeña', asegurando que no tiene resentimientos hacia ella y que, por el contrario, estaría dispuesto a reunirse en Medellín para conversar, y su propuesta no se quedó ahí, pues le ofreció la posibilidad de trabajar juntos en un proyecto musical.

La situación generó revuelo porque en medio de este acercamiento Valentino Lázaro dejó clara su postura y aseguró que, desde su perspectiva, sería más justo abrir espacio a otros talentos emergentes en lugar de colaborar con la polémica creadora de contenido.

¿Qué motivó la invitación de DimeloKing a La 'Toxi Costeña'?

Todo inició en una transmisión en vivo en la que DimeloKing quiso poner punto final a los rumores sobre una supuesta rivalidad. Con un tono conciliador, explicó que no tiene “mala vibra” hacia La 'Toxi Costeña' y que le parecía oportuno conversar frente a frente.

 

La propuesta fue más allá de un simple diálogo, ya que mencionó la posibilidad de buscar productores y dar forma a una canción en conjunto, e indicó que su intención no es alimentar rumores, sino transformarlos en oportunidades que permitan crecer a ambas partes. La invitación, sin embargo, ha quedado en el aire, pues hasta el momento ella no ha dado respuesta oficial en sus redes sociales.

¿Por qué Valentino Lázaro se opone a esta colaboración?

Valentino Lázaro decidió intervenir y expresar su desacuerdo, manifestó que no considera justa la propuesta, ya que cree que DimeloKing podría dar visibilidad a personas con más talento. Además, señaló que La 'Toxi Costeña' ha hecho comentarios negativos sobre él, lo que lo lleva a pensar que no sería transparente.

DimeloKing sorprendió a todos al invitar a La 'Toxi Costeña' a una colaboración musical.
DimeloKing sorprendió a todos al invitar a La 'Toxi Costeña' a una colaboración musical.(Foto Canal RCN).

Para Valentino, la comunidad que respalda a DimeloKing merece respeto y coherencia, por lo que insistió en que unir fuerzas con alguien que lo ha criticado públicamente no es la mejor estrategia.

¿Cuál será la respuesta de La 'Toxi Costeña'?

El silencio de La 'Toxi Costeña' tras la invitación de DimeloKing mantiene la expectativa en redes sociales. Muchos esperan que la creadora de contenido rompa el silencio y confirme si aceptará o no esta posible colaboración musical.

Valentino Lázaro
Valentino Lázaro es polémico | Foto del Canal RCN.

Lo cierto es que el ofrecimiento ha abierto una discusión más amplia sobre el papel de la reconciliación en la industria digital y sobre cómo las diferencias entre creadores pueden convertirse en puntos de partida para nuevos proyectos.

