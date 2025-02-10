Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón preocupa a fans de MasterChef tras mensaje a Valentina Taguado

Valentina Taguado compartió una emotiva fotografía junto a Claudia Bahamón y su respuesta genera preocupación en fans de MasterChef.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentina Taguado y Claudia Bahamón se dejan mensajes
Valentina Taguado y Claudia Bahamón compartieron mensajes. (Fotos Canal RCN)

Valentina Taguado se ha convertido en una de las participantes más habladas y comentadas de la temporada actual de MasterChef Celebrity y por esos su publicaciones pocas veces pasan por desapercibido.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Valentina Taguado a Claudia Bahamón?

Valentina Taguado a lo largo de la temporada de MasterChef Celebrity ha consolidado diferentes amistades con otros participantes, con los jurados y hasta con la presentadora Claudia Bahamón.

Muestra de esa gran cercanía y amistad fue una publicación que la locutora de "Qué hay pa´dañar" le dedicó a Claudia Bahamón en la jornada del 2 de octubre en su cuenta oficial de Instagram.

Valentina Taguado compartió una emotiva fotografía en la que se dejó ver abrazando a Claudia Bahamón en la cocina de MasterChef Celebrity.

Junto a la imagen, Valentina le expresó a Claudia que ella era una persona que le daba su cariño y abrazos a las personas en el momento que más lo necesitaban.

Amo los abrazos y Claudia Bahamón los da cuando uno menos se lo espera pero cuando más los necesita.

Valeria Aguilar y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado le dedicó palabras a Claudia Bahamón de MasterChef Celebrity 2025. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la respuesta de Claudia Bahamón a Valentina Taguado que preocupa a fans de MasterChef Celebrity?

Esta emotiva publicación de Valentina Taguado provocó múltiples reacciones entre los internautas y algunos de sus compañeros de MasterChef Celebrity.

Precisamente, la presentadora Claudia Bahamón no se quedó callada ante dicha dedicatoria y de manera sorpresiva le contestó que si esa foto había sido el día de su salida.

¿Es el abrazo de cuando te fuiste?

Como era de esperarse este comentario de Claudia Bahamón no pasó por desapercibido y prendió las alarmas de los fanáticos de MasterChef Celebrity.

Esto porque para muchos fue una especie de 'spoiler' el comentario de Claudia Bahamón sobre una hipotética salida de Valentina Taguado.

No obstante, algunos internautas lo tomaron como una frase irónica y para generar revuelo por parte de la presentadora.

¿Quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity?

El comentario de Claudia Bahamón solo demuestra la confianza que hay con Valentina Taguado afuera de la competencia y no revela nada sobre el futuro de Valentina en la competencia.

Los últimos eliminados de la competencia fueron Valeria Aguilar y Nicolás Montero, quienes por decisión del jurado le dijeron adiós a la cocina más famosa del mundo.

