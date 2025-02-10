Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?

Hace unas semanas, Manelyk González y Carlos Antonio Cruz conocido como Caramelo anunciaron en redes sociales que su relación sentimental había llegado a su fin.

A través de un video conjunto en el que ambos confesaron que la separación fue en buenos términos.

¿Por qué Manelyk y Caramelo eligieron contacto cero?

La influencer mexicana decidió aclarar en un reciente en vivo algunos puntos que habían generado dudas entre sus seguidores.

Durante la transmisión, la exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars pidió respeto hacia la decisión que tomaron.

“No sé por qué se tiene que hacer una revolución de algo que fue tan bello. Si nosotros, que éramos los involucrados, terminamos en paz, no entiendo por qué se quiere crear un problema”, expresó la influencer mexicana.

La creadora de contenido dejó claro que no hablará mal de su expareja. “Jamás van a escuchar algo malo de mi boca hacia Carlos. Las cosas simplemente no se dieron”, afirmó, al tiempo que señaló que ambos tienen derecho a rehacer sus vidas sin que eso signifique una falta de respeto.

Manelyk habla claro de su separación con Caramelo. (Foto: Canal RCN)

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su explicación sobre la decisión de mantener “contacto cero”.

Según la influencer, esta fue una medida necesaria para poder superar la relación.

“Para mí es muy sano tener contacto cero, porque si no, nunca te vas a poder desprender de esa persona”, señaló en el en vivo.

¿Qué dijo Manelyk sobre los motivos de la ruptura con Caramelo?

Como parte de esa decisión, también dejó de seguir en redes sociales cuentas relacionadas con la expareja.

Manelyk mencionó que le resultaba doloroso ver publicaciones que recordaban constantemente lo vivido, lo que le dificultaba avanzar.

La mexicana reconoció que, aunque los recuerdos en redes sociales son positivos, también generan confusión.

“Si todo era tan bonito, ¿por qué terminamos?”, reflexionó frente a la presión que siente cuando sus seguidores la etiquetan en contenidos del pasado.

Aunque muchos esperaban conocer detalles específicos sobre el fin de la relación, Manelyk fue enfática en que no daría explicaciones profundas.

“Son cosas que ustedes no saben; ni siquiera problemas, son cosas que fue mejor dejar por la paz”, comentó.

Pese a los rumores, Manelyk dijo que la decisión fue lo mejor para ambos y pidió a sus seguidores dejar de revivir una etapa que considera cerrada.