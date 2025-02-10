Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?

Manelyk habló de su ruptura con el también influencer Caramelo, aclaró los rumores y explicó su decisión de contacto cero.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo
Manelyk habla claro de su separación con Caramelo. (Foto: Canal RCN)

Hace unas semanas, Manelyk González y Carlos Antonio Cruz conocido como Caramelo anunciaron en redes sociales que su relación sentimental había llegado a su fin.

Artículos relacionados

A través de un video conjunto en el que ambos confesaron que la separación fue en buenos términos.

¿Por qué Manelyk y Caramelo eligieron contacto cero?

La influencer mexicana decidió aclarar en un reciente en vivo algunos puntos que habían generado dudas entre sus seguidores.

Durante la transmisión, la exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars pidió respeto hacia la decisión que tomaron.

Artículos relacionados

“No sé por qué se tiene que hacer una revolución de algo que fue tan bello. Si nosotros, que éramos los involucrados, terminamos en paz, no entiendo por qué se quiere crear un problema”, expresó la influencer mexicana.

La creadora de contenido dejó claro que no hablará mal de su expareja. “Jamás van a escuchar algo malo de mi boca hacia Carlos. Las cosas simplemente no se dieron”, afirmó, al tiempo que señaló que ambos tienen derecho a rehacer sus vidas sin que eso signifique una falta de respeto.

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo
Manelyk habla claro de su separación con Caramelo. (Foto: Canal RCN)

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su explicación sobre la decisión de mantener “contacto cero”.

Según la influencer, esta fue una medida necesaria para poder superar la relación.

“Para mí es muy sano tener contacto cero, porque si no, nunca te vas a poder desprender de esa persona”, señaló en el en vivo.

¿Qué dijo Manelyk sobre los motivos de la ruptura con Caramelo?

Como parte de esa decisión, también dejó de seguir en redes sociales cuentas relacionadas con la expareja.

Artículos relacionados

Manelyk mencionó que le resultaba doloroso ver publicaciones que recordaban constantemente lo vivido, lo que le dificultaba avanzar.

La mexicana reconoció que, aunque los recuerdos en redes sociales son positivos, también generan confusión.

“Si todo era tan bonito, ¿por qué terminamos?”, reflexionó frente a la presión que siente cuando sus seguidores la etiquetan en contenidos del pasado.

Aunque muchos esperaban conocer detalles específicos sobre el fin de la relación, Manelyk fue enfática en que no daría explicaciones profundas.

“Son cosas que ustedes no saben; ni siquiera problemas, son cosas que fue mejor dejar por la paz”, comentó.

Pese a los rumores, Manelyk dijo que la decisión fue lo mejor para ambos y pidió a sus seguidores dejar de revivir una etapa que considera cerrada.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad - Ángela Aguilar se presenta en el escenario durante la 37° Entrega de Premio Lo Nuestro de Univision. Ángela Aguilar

Florinda Meza rompe el silencio y defiende a Ángela Aguilar de las críticas

En medio de una entrevista, la actriz Florinda Meza salió en defensa de Ángela Aguilar y dejó claro su punta de vista frente a las críticas.

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Nuevas pistas revelan detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar

Autoridades mexicanas revelan nuevos detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Estos eran los precios del exclusivo salón del fallecido estilista de Ángela Aguilar

El pasado lunes 29 de septiembre, se confirmó el trágico hecho que cobró la vida del reconocido estilista mexicano.

Lo más superlike

Beele y Kimberly Reyes Kimberly Reyes

Kimberly Reyes sería la nueva pareja de Beéle, estas serían las pruebas

Revelan imágenes por las que se especula un noviazgo entre el artista Beéle y la actriz Kimberly Reyes.

Robbie Williams padece de síndrome de Tourette: así se puede tratar Talento internacional

Robbie Williams reveló que padece de síndrome de Tourette: ¿cuáles son los síntomas?

Falleció reconocida actriz mexicana que dejó un gran legado. Talento internacional

¡Adiós a una gran actriz! Falleció reconocida figura que marcó la historia de la televisión

El reto de campo se realizó en Tolemaida, donde los soldados del Ejército eligieron a los participantes más destacados. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes se salvaron del delantal negro en MasterChef Celebrity?

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision Blessd

Blessd sorprendió con millonaria oferta para comprar al Deportivo Pereira