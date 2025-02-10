Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe se mostró besándole la barriguita a Paola Jara y derritió de ternura

El artista Jessi Uribe protagonizó un tierno momento con Paola Jara en su avanzado embarazo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jessi Uribe y Paola Jara
Jessi Uribe se mostró muy cariñoso con Paola Jara/AFP: Frazer Harrison

El cantante Jessi Uribereveló a sus millones de fanáticos un tierno video en el que se mostró besándole la barriguita a su esposa, la artista Paola Jara.

Artículos relacionados

¿Cómo se mostró Jessi Uribe en las últimas semanas de embarazo de Paola Jara?

El bumangués compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, en el que se dejó ver muy cariñoso con la paisa.

Paola Jara en su avanzado embarazo

En la grabación se ve a los cantantes compartiendo tiempo juntos en su casa y mientras la artista está hablando con alguien, Jessi Uribe aprovecha para llenarla de besos y consentir su enorme pancita de su hija Emilia.

El cantante no solo la acaricia, sino que también le canta y le habla confesando que ya casi podrán conocerla y ver en especial sus cachetes, los cuales podría ser iguales a los de la artista, provocando risas en ella.

Artículos relacionados

¿Cuántos meses de embarazo tiene Paola Jara?

La cantante se encuentra en su octavo mes de embarazo, por lo que, en las próximas semanas dará a luz a su primogénita, a quien decidió llamar Emilia.

Jessi Uribe consintiendo a Paola Jara

Cabe destacar que, Emilia será la quinta hija de Jessi Uribe, pues el artista tuvo cuatro hijos en su anterior matrimonio con Sandra Barrios.

Artículos relacionados

Por ahora, los fanáticos de los cantantes se han mostrado muy felices con la noticia de la pronta llegada de la nueva integrante de la familia, además de expresar lo ansiosos que están por conocerla.

Es importante que, los famosos no ocultarían la identidad de la niña como suelen hacerlo muchos famosos, pues hace pocos días Paola Jara confesó la ilusión que tiene de que la pequeña la acompañe a cantar en los escenarios.

Por el momento, los dos siguen trabajando y cautivando a sus millones de fanáticos con sus presentaciones, de las que Paola Jara se tendrá que retirar por un tiempo, por lo que está ofreciendo sus últimos conciertos antes del parto y de que pueda retomar su rutina de conciertos alrededor del mundo para cantar sus mayores éxitos en vivo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Díaz sufrió caída de caballo La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió accidente a bordo de un caballo

En video quedó la aparatosa caída que sufrió Camilo Díaz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mientras montaba a caballo.

¿Por qué Karina García se dejó ver llorando tras su ruptura con Altafulla? Karina García

Karina García estaría muy afectada por su ruptura con Altafulla: foto lo comprobaría

Karina García se encontraría muy afectada por su ruptura con el cantante, Altafulla: una foto que circula en redes sociales lo comprobaría.

Cintia Cossio y su hijo Lorenzo Cintia Cossio

Revelan tiernas fotos del bebé de Cintia Cossio en su primer mes de nacido

Jhoan López celebró el primer mes de su hijo menor mostrando fotos inéditas del pequeño.

Lo más superlike

Falleció reconocida cantante tras caer del sexto piso. Talento internacional

Famosa cantante fallece tras caer de un sexto piso: esto se sabe

El mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida cantante quien cayó de un sexto piso.

Fans alertan: señales de distanciamiento entre Karol G y Feid Karol G

Karol G y Feid: Aumentan los rumores sobre posibles dificultades en la relación de los cantantes

Robbie Williams padece de síndrome de Tourette: así se puede tratar Talento internacional

Robbie Williams reveló que padece de síndrome de Tourette: ¿cuáles son los síntomas?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?

El reto de campo se realizó en Tolemaida, donde los soldados del Ejército eligieron a los participantes más destacados. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes se salvaron del delantal negro en MasterChef Celebrity?