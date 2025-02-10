Jessi Uribe se mostró besándole la barriguita a Paola Jara y derritió de ternura

El cantante Jessi Uribereveló a sus millones de fanáticos un tierno video en el que se mostró besándole la barriguita a su esposa, la artista Paola Jara.

¿Cómo se mostró Jessi Uribe en las últimas semanas de embarazo de Paola Jara?

El bumangués compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, en el que se dejó ver muy cariñoso con la paisa.

En la grabación se ve a los cantantes compartiendo tiempo juntos en su casa y mientras la artista está hablando con alguien, Jessi Uribe aprovecha para llenarla de besos y consentir su enorme pancita de su hija Emilia.

El cantante no solo la acaricia, sino que también le canta y le habla confesando que ya casi podrán conocerla y ver en especial sus cachetes, los cuales podría ser iguales a los de la artista, provocando risas en ella.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Paola Jara?

La cantante se encuentra en su octavo mes de embarazo, por lo que, en las próximas semanas dará a luz a su primogénita, a quien decidió llamar Emilia.

Cabe destacar que, Emilia será la quinta hija de Jessi Uribe, pues el artista tuvo cuatro hijos en su anterior matrimonio con Sandra Barrios.

Por ahora, los fanáticos de los cantantes se han mostrado muy felices con la noticia de la pronta llegada de la nueva integrante de la familia, además de expresar lo ansiosos que están por conocerla.

Es importante que, los famosos no ocultarían la identidad de la niña como suelen hacerlo muchos famosos, pues hace pocos días Paola Jara confesó la ilusión que tiene de que la pequeña la acompañe a cantar en los escenarios.

Por el momento, los dos siguen trabajando y cautivando a sus millones de fanáticos con sus presentaciones, de las que Paola Jara se tendrá que retirar por un tiempo, por lo que está ofreciendo sus últimos conciertos antes del parto y de que pueda retomar su rutina de conciertos alrededor del mundo para cantar sus mayores éxitos en vivo.