Revelan tiernas fotos del bebé de Cintia Cossio en su primer mes de nacido

Jhoan López celebró el primer mes de su hijo menor mostrando fotos inéditas del pequeño.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cintia Cossio y su hijo Lorenzo
Primer mes del hijo de Cintia Cossio y Jhoan López/Canal RCN

El influenciador Jhoan López reveló a sus millones de fanáticos tiernas fotografías de su hijo Lorenzo, fruto de su reconciliación con la creadora de contenido Cintia Cossio.

¿Cómo celebró Jhoan López el primer mes de su hijo menor?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías inéditas del bebé.

En las instantáneas enseñó al pequeño desde que nació, agregando varias imágenes de cuánto ha crecido en sus primeros días de vida.

También se mostró posando junto a su bebé y su hijo mayor Thiago, demostrando lo felices que están los dos con la llegada del pequeño.

"Hoy cumples 1 mes en nuestras vidas Lorenzo", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras fotos de Lorenzo, hijo de Cintia Cossio de su primer mes?

Miles de seguidores de la famosa pareja reaccionaron llenándolos de felicitaciones por su bebé, elogiando la ternura y belleza el pequeño.

Otros prefirieron dar su opinión sobre el parecido que le ven al niño con sus familiares, algunos señalaron lo mucho que se parece a Cintia Cossio, otros a Jhoan López y otros al hermanito.

Por ahora, los influenciadores siguen compartiendo algunos detalles de lo felices que están de vivir nuevamente esta etapa en su vida, además de seguir entreteniendo a sus fanáticos con su respectivo contenido.

Cintia Cossio también ha sorprendido al mostrar lo rápido que ha logrado recuperar su figura gracias a sus buenos hábitos en la alimentación y el ejercicio. Según detalló recientemente su médico de cabecera ya le dio permiso de comenzar nuevamente con sus entrenamientos, por lo que, ya retomó el gimnasio.

Cabe destacar que, la paisa confesó que el parto fue bastante complejo, pues, aunque se preparó para tenerlo de forma natural, tuvo que dar a luz por cesárea.

Su recuperación fue bastante compleja, pues estuvo hospitalizada, pero siguió cada una de las recomendaciones de los profesionales y hoy goza de buena salud.

Sus fanáticos están a la expectativa de que pueda contarle todo con lujo de detalles.

