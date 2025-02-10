Karol G y Feid: Aumentan los rumores sobre posibles dificultades en la relación de los cantantes

En las últimas semanas, seguidores de Karol G y Feid han notado que la pareja no aparece junta en eventos ni en sus redes sociales, generando rumores sobre un posible distanciamiento entre ellos.

¿Por qué la relación entre Feid y karol G estaría pasando por dificultades?

La ausencia del cantante paisa en presentaciones internacionales de ‘La Bichota’, como su participación en la NFL en Brasil y el concierto en el Vaticano, ha sido especialmente evidente.

Karol G y Feid: rumores de crisis en su relación. (Foto: AFP)

Durante unas recientes vacaciones en parques de Disney, Karol G estuvo acompañada de amigos y colegas, sin la presencia de Feid, lo que amplificó las especulaciones de distanciamiento.

Programas de entretenimiento internacionales han abordado el tema, sugiriendo que la relación podría no estar atravesando por su mejor momento.

Algunos medios indican que la pareja podría haberse distanciado hace meses y que actualmente priorizan sus proyectos personales y profesionales.

Incluso periodistas de emisoras internacionales han mencionado rumores de ruptura, citando entrevistas previas en las que Feid habló sobre proyectos futuros con Karol G, pero sin presiones de concretarlos.

¿Qué está pasado actualmente en la vida de Karol G y Feid?

Por su parte, Karol G también se encuentra enfocada en nuevos emprendimientos, como su propia marca de tequila inspirada en su éxito musical “200 copas”.

Además, se prepara para su gira internacional de “Tropicoqueta” y continúa participando en eventos de alto perfil, mientras que Feid sigue lanzando música nueva, colaborando con artistas y trabajando en su próximo álbum.

Recientemente el artista también conocido como El Ferxxo lanzó una versión completa de "Ru Mor" el pasado 26 de septiembre.

Hasta el momento, los motivos del aparente distanciamiento siguen sin aclararse públicamente, y los fans continúan atentos a cualquier señal que pueda revelar cómo evoluciona la relación de uno de los dúos más seguidos de la música colombiana.

Pese al creciente interés mediático y a las especulaciones en redes sociales, ninguno de los dos artistas paisas han ofrecido declaraciones oficiales sobre su situación sentimental.

En cambio, tanto Karol G como Feid se han mostrado enfocados en sus respectivos proyectos profesionales, priorizando sus giras, lanzamientos y nuevos retos en la industria musical.