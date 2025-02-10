Robbie Williams reveló que padece de síndrome de Tourette: ¿cuáles son los síntomas?

El nombre de Robert Peter Williams, o más conocido como Robbie Williams , se ha convertido en uno de los más resonados a nivel internacional tras demostrar su gran habilidad en la música al ser parte de grupos musicales como: ‘Take That’ y ‘Helping Haiti’ y, posteriormente, emprendió como solista.

Además, el nombre del cantante se ha convertido en tendencia en las últimas horas al confirmar que padece de una enfermedad, la cual ha generado múltiples reacciones por parte de sus seguidores.

¿Cómo reveló Robbie Williams que padece de una enfermedad?

Recientemente, el cantante Robbie Williams reveló a través de un pódcast llamado: ‘I’m ADHD’, dirigido por Paul Whitehouse y Mine Conkbayir, que padece de síndrome de Tourette, expresando las siguientes palabras:

¿Cómo reveló Robbie Williams que padece de síndrome de Tourette? | AFP: Ritzau Scanpix

“Acabo de darme cuenta de que tengo síndrome de Tourette. Son pensamientos intrusivos que me vienen. El otro día, mientras caminaba por la calle, me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos están dentro del síndrome de Tourette”, añadió durante la entrevista Robbie Williams.

Cabe destacar que, durante la entrevista, el cantante detalló que desde que especialistas médicos le diagnosticaron la enfermedad, ha presentado algunos cambios. Sin embargo, ha tratado de sobrellevarlo de una manera saludable, según la recomendación de los especialistas.

Así también, Robbie expresó que también tiene otros diagnósticos de salud, pues también padece de trastorno por déficit de la atención e hiperactividad, también conocido como ‘TDAH’, el cual se prolonga cuando está frente al escenario.

¿Qué es y cómo tratar el síndrome de Tourette?

Según lo explican expertos médicos, el síndrome de Tourette es un trastorno que se caracteriza por ciertos movimientos repetitivos o sonidos producidos, los cuales no se pueden controlar con facilidad.

También lo confirman especialistas que esta enfermedad es producida por ‘tics’, los cuales pueden generar varios sonidos repetitivos a causa de algunas complicaciones neurológicas.

¿Cómo tratar el síndrome de Tourette? | Foto: Freepik

Por su parte, este síndrome no tiene cura, tal como lo han revelado expertos en salud. Sin embargo, han compartido algunos consejos que puedes tener en cuenta acerca de esta condición de salud: