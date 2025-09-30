¿Juliana Calderón se arrepiente de haberse realizado la bariátrica? Se sinceró por completo

Juliana Calderón se desahogó con sus seguidores, puntualmente reveló las consecuencias que vive luego de haberse hecho una intervención médica.

Para los que no saben, Juliana tomó la decisión de hacerse la intervención que médicamente se llama bariátrica, la cual, básicamente, disminuye el tamaño del estómago.

¿Cómo ha sido la experiencia de Juliana Calderón con la bariátrica?

Una de las razones por las que se realiza la bariátrica es porque para una persona le es difícil disminuir medidas, incluso realizando actividad física o dietas. En ese sentido, la hermana de Yina Calderón se mandó a hacer dicha intervención para mejorar su figura.

No obstante, detrás de ello hay una realidad que Juliana decidió contar, ya que dio a conocer que no todo es color de rosa.

Juliana Calderón habló de consecuencias en su salud | Foto del Canal RCN.

Mediante historias en Instagram, Juliana Calderón recalcó que si una mujer tiene grandes medidas, a su modo de ver las cosas, la bariátrica no es la solución.

Lo anterior porque con base en su experiencia, la influenciadora, empresaria y abogada aseguró que nunca volvió a ser la misma.

"Muchas de ustedes están gord1tas y les voy a contar una historia: yo no volví a ser la misma de antes. Miren, desde hace tres años, yo cambié demasiado por la bariátrica que me realicé. Siento cansancio, sueño, no la doy todo el día", confesó Juliana Calderón.

Es decir, uno de los efectos que generó la intervención en la influenciadora fue que no se siente igual de activa en su día a día.

Juliana Calderón se hizo la bariátrica | Foto del Canal RCN.

¿Qué soluciones ha buscado Juliana Calderón con la bariátrica?

Sumado a esto, Calderón expresó que en búsqueda de mejorar, ha ingerido vitaminas y tomado otros tratamientos naturales, pero por más que lo intenta nada vuelve a ser como antes.

