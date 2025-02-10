Karina García estaría muy afectada por su ruptura con Altafulla: foto lo comprobaría

La ruptura entre Karina García y Andrés Altafulla sigue dando de qué hablar en redes sociales, sobre todo por la manera en que se confirmó, que impactó a sus fanáticos. Ahora, la influenciadora paisa sorprendió a todos con una inesperada foto llorando que borró pocos minutos después.

¿Por qué internautas creen que Karina García está muy afectada por su ruptura con Altafulla?

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García posteó una fotografía en la que, según percepción de los internautas, se le vio bastante afectada por su reciente ruptura con Altafulla, pues esta fue publicada poco después de que lanzara el comunicado en el que informaba sobre este suceso.

Se acabó el amor de Karina García y Altafulla | Foto del Canal RCN.

En dicha instantánea, que la creadora de contenido paisa borró poco después de su publicación, se le puede ver recostada en su cama mientras enseña su rostro con signos de haber llorado, pues sus ojos están ligeramente enrojecidos y húmedos, junto a una expresión de profunda tristeza.

Junto a la fotografía, Karina compartió un mensaje de agradecimiento hacia sus fans por todo el apoyo que le han brindado tras la difícil situación sentimental que se encuentra atravesando en la actualidad.

"Gracias por todo. Dios me los bendiga".

¿Por qué finalizó la relación entre Karina García y Altafulla?

La reconocida pareja conformada por Karina García y Andrés Altafulla se convirtió en una de las más queridas de los colombianos, quienes fueron testigos de cómo este amor fue surgiendo durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Karina García y Altafulla ya no están juntos | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, este mismo amor llegó a su fin el pasado lunes 29 de septiembre cuando Karina García afirmó por medio de un comunicado que su relación con Altafulla había terminado 15 días atrás y que tenían contacto cero.

Pese al impacto que la noticia podía tener, Karina García decidió no entrar en detalles sobre la razón por la que decidieron dar por finalizado su romance. Así mismo, Altafulla se ha mantenido al margen sobre nueva información ajena a lo ya dicho por la influenciadora paisa.