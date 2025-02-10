Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García estaría muy afectada por su ruptura con Altafulla: foto lo comprobaría

Karina García se encontraría muy afectada por su ruptura con el cantante, Altafulla: una foto que circula en redes sociales lo comprobaría.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Por qué Karina García se dejó ver llorando tras su ruptura con Altafulla?
La influenciadora Karina García comparte emotiva foto tras terminar con Altafulla. (Foto Canal RCN).

La ruptura entre Karina García y Andrés Altafulla sigue dando de qué hablar en redes sociales, sobre todo por la manera en que se confirmó, que impactó a sus fanáticos. Ahora, la influenciadora paisa sorprendió a todos con una inesperada foto llorando que borró pocos minutos después.

Artículos relacionados

¿Por qué internautas creen que Karina García está muy afectada por su ruptura con Altafulla?

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García posteó una fotografía en la que, según percepción de los internautas, se le vio bastante afectada por su reciente ruptura con Altafulla, pues esta fue publicada poco después de que lanzara el comunicado en el que informaba sobre este suceso.

Karina García, Altafulla
Se acabó el amor de Karina García y Altafulla | Foto del Canal RCN.

En dicha instantánea, que la creadora de contenido paisa borró poco después de su publicación, se le puede ver recostada en su cama mientras enseña su rostro con signos de haber llorado, pues sus ojos están ligeramente enrojecidos y húmedos, junto a una expresión de profunda tristeza.

Artículos relacionados

Junto a la fotografía, Karina compartió un mensaje de agradecimiento hacia sus fans por todo el apoyo que le han brindado tras la difícil situación sentimental que se encuentra atravesando en la actualidad.

"Gracias por todo. Dios me los bendiga".

¿Por qué finalizó la relación entre Karina García y Altafulla?

La reconocida pareja conformada por Karina García y Andrés Altafulla se convirtió en una de las más queridas de los colombianos, quienes fueron testigos de cómo este amor fue surgiendo durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla ya no están juntos | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, este mismo amor llegó a su fin el pasado lunes 29 de septiembre cuando Karina García afirmó por medio de un comunicado que su relación con Altafulla había terminado 15 días atrás y que tenían contacto cero.

Artículos relacionados

Pese al impacto que la noticia podía tener, Karina García decidió no entrar en detalles sobre la razón por la que decidieron dar por finalizado su romance. Así mismo, Altafulla se ha mantenido al margen sobre nueva información ajena a lo ya dicho por la influenciadora paisa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Díaz sufrió caída de caballo La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió accidente a bordo de un caballo

En video quedó la aparatosa caída que sufrió Camilo Díaz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mientras montaba a caballo.

Cintia Cossio y su hijo Lorenzo Cintia Cossio

Revelan tiernas fotos del bebé de Cintia Cossio en su primer mes de nacido

Jhoan López celebró el primer mes de su hijo menor mostrando fotos inéditas del pequeño.

Yina Calderón Yina Calderón

WestCol confesó su secreto para soportar a Yina Calderón en plena transmisión en vivo

WestCol sacó a la luz lo que tuvo que hacer para no discutir con Yina Calderón frente a las cámaras en vivo.

Lo más superlike

Julián Álvarez, jugador de la Selección Argentina se declaró fan Café, con aroma de mujer Deportes

Jugador de la Selección Argentina se declaró fan de Café, con aroma de mujer de RCN: “Es la mejor”

El futbolista Julián Álvarez confesó su pasión por Café, con aroma de mujer mientras jugaba en el Manchester City.

Robbie Williams padece de síndrome de Tourette: así se puede tratar Talento internacional

Robbie Williams reveló que padece de síndrome de Tourette: ¿cuáles son los síntomas?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?

El reto de campo se realizó en Tolemaida, donde los soldados del Ejército eligieron a los participantes más destacados. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes se salvaron del delantal negro en MasterChef Celebrity?

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision Blessd

Blessd sorprendió con millonaria oferta para comprar al Deportivo Pereira