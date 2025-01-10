Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reveló que recibió atención médica en casa poco después de confirmar su ruptura con Altafulla.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García recibió atención médica en casa tras confirmar su ruptura con Altafulla
Tras terminar con Altafulla, Karina García requirió asistencia médica en su hogar. (Foto Canal RCN).

En la noche del pasado lunes 29 de septiembre Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores con un extenso comunicado en el que confirmaba el fin de su relación con Andrés Altafulla. Horas más tarde, reveló un inesperado video en el que se le vio recibiendo atención médica dentro de su casa.

¿Por qué terminó su relación sentimental Karina García y Altafulla?

Luego de varios días de rumores en redes sociales por parte de sus seguidores, Karina García y Altafulla hablaron por primera vez sobre este tema. Por un lado, la influenciadora paisa mencionó que llevaban 15 días con contacto cero desde que se tomó la decisión, y que esta la había afectado demasiado.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
La razón por la que Karina García y Altafulla terminaron. Foto | Canal RCN.

Así mismo, mencionó que no le gustaba decirle mentiras a sus seguidores sobre una relación que no iba más, al parecer, teniendo en cuenta las constantes menciones que el joven cantante realizó en sus recientes entrevistas en las que dio a entender que todo estaba bien.

Sin embargo, Karina García no dio una razón en específico por la que decidieron alejarse de manera definitiva, pero sí dejó claro que de su parte lo intentó en diversas ocasiones para que todo fluyera de la mejor manera, pero no lo logró.

Altafulla se sincera sobre su relación con Karina García.
Altafulla quedó sorprendido por el comunicado de Karina García. (Foto Canal RCN)

Entretanto, Altafulla reveló en exclusiva para el programa informativo del Canal RCN, Mañana Express, que toda esta situación lo tomaba por sorpresa porque no tenía conocimiento de que Karina García revelaría esta decisión de esta manera.

¿Por qué Karina García recibió atención médica en casa tras finalizar su relación con Altafulla?

Ahora bien, horas más tarde de que todo esto sucediera y se volviera tendencia en redes sociales, Karina García sorprendió una vez más a sus seguidores, pero esta vez con un inesperado video en el que enseñó que estaba recibiendo atención médica en casa.

La joven influenciadora mencionó que se había sometido a una suero-terapia para recuperar sus músculos tras someterse a todo su entrenamiento para su próximo enfrentamiento en el ring de boxeo contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

“Suero-terapia para desintoxicar mi organismo y también recuperación muscular”

