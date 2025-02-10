Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria enternece tras mostrarse jugando con Emiliano: “De todas las mamás, te tocó la rarita”

Aida Victoria enternece a sus seguidores al cantar y jugar con Emiliano en un tierno video en Instagram.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria se muestra jugando con su bebé Emiliano
Aida Victoria derrite a millones tras mostrarse jugando con el bebé. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido barranquillera, Aida Victoria Merlano, volvió a cautivar a sus millones de seguidores al compartir un tierno momento junto a su pequeño hijo Emiliano.

¿Aida Victoria mostró su faceta más tierna como mamá?

A través de sus historias de Instagram, la influencer publicó un corto video en el que le canta al pequeño: “gordito tierno, gordito hermoso de la mamá”.

Entre risas, también le pregunta: “¿cierto que apoyas mi talento?”, mientras el bebé se divierte en su gimnasio infantil.

Con humor, Aida añadió: “La gente dice que crezcas rápido para no tener que soportarme”, en referencia al mensaje que acompañó la publicación:

Emi pensando que, de todas las mamás, me tenía que tocar la rarita”.

Durante el clip, también mostró algunos de los juguetes que estimulan los cinco sentidos del niño y que hacen parte de su desarrollo.

Este dulce momento llega poco después de confirmarse la ruptura entre la barranquillera y Juan David Tejada, más conocido como “el agropecuario”, padre del bebé.

¿Por qué terminaron Aida Victoria con el papa de su bebé, Juan David Tejada?

Recientemente, tras rumores de ruptura, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada confirmaron públicamente que su relación llegó a su fin.

Ambos señalaron que la separación se dio en buenos términos y aclararon que no se trató de un caso de infidelidad.

Juan David fue el primero en pronunciarse mediante un comunicado en el que explicó que entendía la especulación en torno a su relación y quiso desmentir versiones de la prensa.

En sus palabras, la decisión fue tomada en común acuerdo y “no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos”.

Aida Victoria, por su parte, se refirió al tema en sus historias de Instagram, donde aseguró que prefirió mantener el asunto con discreción y centrarse en el cuidado de su hijo recién nacido.

Contó que tomó la decisión pocos días después del nacimiento de Emiliano: “Yo tenía 3 días de haber parido cuando tomé la decisión…”.

Hace poco se conoció que el empresario conocido como ‘El Agropecuario’, tras confirmar su separación de la influencer barranquillera, estaría saliendo con la modelo Alejandra Martínez.

