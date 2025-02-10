Karina García le habría mandado dura pulla a Altafulla tras su ruptura: "La que decía que no"

El nombre de Karina García no para de ser tendencia en redes sociales tras confirmarse su ruptura con el cantante Andrés Altafulla.

¿Cuál habría sido la aparente pulla de Karina García a Altafulla tras su ruptura?

Ha pasado menos de una semanas desde que Karina García lanzó un comunicado en su cuenta de Instagram para confirmar que su relación con Altafulla había llegado a su final.

Una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes ya venían rumorando que pasaba algo entre la modelo y el cantante tras su repentino alejamiento en redes sociales y eventos públicos.

La influenciadora fue directa al decir que ya hace más de 15 días habían terminado su relación y que estaba en un proceso de sanación.

De manera sorpresiva la modelo compartió un video en la jornada del 2 de octubre en el que hizo alusión a una moto N-MAX, la cual se hizo popular entre sus seguidores porque era la moto de Altafulla.

La modelo paisa decidió organizar una rifa de una moto y una camioneta, y curiosamente hizo un video en el que habló de esta moto, dejando algunas pullas.

La que decía que no se montaba en una N-MAX, que solo por ahí para de rosecito y ya.

Karina García hizo curioso comentario sobre la moto de Altafulla. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Karina García va a regalar la moto de Altafulla tras su ruptura?

Esta referencia de motocicleta se hizo popular entre Karina García y Altafulla luego de su paso por La casa de los famosos Colombia.

El cantante durante el reality le había prometido a Karina García que la llevaría a dar una vuelta en su moto, algo que le daba risa a la modelo porque aseguraba que nunca antes se le había pasado por la cabeza salir con alguien en moto.

La modelo en su video aseguró que se 'comió sus palabras' ya que pasó de menospreciar a amar dicha motocicleta.

Quedé súper amañada con la N-MAX, porque la verdad esta moto me parece demasiado completa.

Precisamente, por su gusto hacia esta motocicleta había decidido rifar una para uno de sus seguidores.

¿Qué se sabe de los motivos de ruptura de Karina García y Altafulla?

Como era de esperarse estas palabras de Karina García no han pasado por desapercibido ya que para muchos fueron una clara indirecta para Altafulla al asegurar que quedó con un gran valor sentimental hacia esa referencia de motos.

Por otra parte, algunos lo han asociado a un tema de marketing por el contexto que ya tienen sus seguidores.

Sin embargo, hasta el momento se sabe que la pareja decidió poner punto final a su relación sentimental por falta de tiempo entre sus compromisos personales y su relación.