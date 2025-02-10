Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García le habría mandado dura pulla a Altafulla tras su ruptura: "La que decía que no"

Karina García rompió el silencio tras su ruptura con Altafulla y le mandó aparente indirecta sobre uno de sus objetos más queridos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García rompió el silencio sobre Altafulla
Karina García sorprendió al hablar de objeto querido por Altafulla. (Foto Canal RCN)

El nombre de Karina García no para de ser tendencia en redes sociales tras confirmarse su ruptura con el cantante Andrés Altafulla.

Artículos relacionados

¿Cuál habría sido la aparente pulla de Karina García a Altafulla tras su ruptura?

Ha pasado menos de una semanas desde que Karina García lanzó un comunicado en su cuenta de Instagram para confirmar que su relación con Altafulla había llegado a su final.

Una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes ya venían rumorando que pasaba algo entre la modelo y el cantante tras su repentino alejamiento en redes sociales y eventos públicos.

La influenciadora fue directa al decir que ya hace más de 15 días habían terminado su relación y que estaba en un proceso de sanación.

De manera sorpresiva la modelo compartió un video en la jornada del 2 de octubre en el que hizo alusión a una moto N-MAX, la cual se hizo popular entre sus seguidores porque era la moto de Altafulla.

La modelo paisa decidió organizar una rifa de una moto y una camioneta, y curiosamente hizo un video en el que habló de esta moto, dejando algunas pullas.

La que decía que no se montaba en una N-MAX, que solo por ahí para de rosecito y ya.

Karina García sobre la N-MAX de Altafulla
Karina García hizo curioso comentario sobre la moto de Altafulla. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Karina García va a regalar la moto de Altafulla tras su ruptura?

Esta referencia de motocicleta se hizo popular entre Karina García y Altafulla luego de su paso por La casa de los famosos Colombia.

El cantante durante el reality le había prometido a Karina García que la llevaría a dar una vuelta en su moto, algo que le daba risa a la modelo porque aseguraba que nunca antes se le había pasado por la cabeza salir con alguien en moto.

La modelo en su video aseguró que se 'comió sus palabras' ya que pasó de menospreciar a amar dicha motocicleta.

Quedé súper amañada con la N-MAX, porque la verdad esta moto me parece demasiado completa.

Precisamente, por su gusto hacia esta motocicleta había decidido rifar una para uno de sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de los motivos de ruptura de Karina García y Altafulla?

Como era de esperarse estas palabras de Karina García no han pasado por desapercibido ya que para muchos fueron una clara indirecta para Altafulla al asegurar que quedó con un gran valor sentimental hacia esa referencia de motos.

Por otra parte, algunos lo han asociado a un tema de marketing por el contexto que ya tienen sus seguidores.

Sin embargo, hasta el momento se sabe que la pareja decidió poner punto final a su relación sentimental por falta de tiempo entre sus compromisos personales y su relación.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García regalará una moto igual a la de Altafulla. (Foto | Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio permitió que una serpiente amazónica se deslizara sobre su brazo y cuello. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio compartió el momento exacto en que una serpiente rodeó su cuello en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio vivió un momento extremo en el Amazonas al dejarse rodear por una serpiente en un video.

Gabriela Tafur asiste al desfile de Adam Lippes durante la Semana de la Moda de Nueva York de septiembre de 2022. Gabriela Tafur

Gabriela Tafur generó preocupación tras sufrir accidente en su rostro, ¿qué le pasó?

Gabriela Tafur sorprendió en las últimas horas al mostrar detalles de cómo quedó su cara tras sufrir incidente.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karely Ruiz lanzó advertencia a pocos días de enfrentar a Karina García: "¡A ganar!"

Karely Ruiz, contrincante de Karina García, reveló detalles de su ardua jornada de entrenamiento para vencer a Karina García en el ring de boxeo.

Lo más superlike

Valentina Taguado y Claudia Bahamón se dejan mensajes Claudia Bahamón

Claudia Bahamón preocupa a fans de MasterChef tras mensaje a Valentina Taguado

Valentina Taguado compartió una emotiva fotografía junto a Claudia Bahamón y su respuesta genera preocupación en fans de MasterChef.

Nicky Jam explica su decisión de cambiar de casa disquera Nicky Jam

Nicky Jam sorprendió al recibir el título de 'Doctor honorífico' en Colombia

Falleció El Sami Influencers

Falleció reconocido influenciador costeño "El Sami" en extrañas circunstancias

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?