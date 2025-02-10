Karely Ruiz lanzó advertencia a pocos días de enfrentar a Karina García: "¡A ganar!"

A pocas semanas de llevarse a cabo el esperado enfrentamiento entre Karely Ruiz y Karina García, ambas competidoras continúan preparándose para lo que será su encuentro en el ring de boxeo.

¿Cómo ha sido la preparación de Karely Ruiz para enfrentar a Karina García?

En las últimas horas, Karely se mostró más comprometida que nunca con su proceso de preparación para la pel3a, pues a través de su cuenta de TikTok reveló detalles de uno de los exigentes entrenamientos días previos al enfrentamiento.

“Estamos a 18 días del gran día, a ganar mi gente”, escribió la influenciadora en la descripción del video que rápidamente recibió decenas de mensajes de apoyo.

Allí, la joven mexicana mostró uno a uno los ejercicios que hacen parte de su exigente rutina de entrenamiento, que además acompañó con mensajes como disciplina, poder y explosividad, frases que harían alusión a lo que ha sido todo este proceso de preparar su cuerpo y su mente para salir vencedora.

Karely Ruiz lanzó afirmación días antes de enfrentar a Karina García. Foto | Canal RCN.

Algunos de los ejercicios incluyen saltar el lazo, hacer abdominales y por supuesto, enfrentarse a un contrincante real para medirse y saber qué puede mejorar, y qué está realizando de manera correcta.

¿Qué ha dicho Karina García sobre su proceso de preparación para en enfrentar a Karely Ruiz?

Por su parte, la colombiana, también ha demostrado gran compromiso con este reto que asumió hace algunos meses, por lo que también ha estado cumpliendo con cada uno de sus entrenamientos y pruebas físicas para estar lo suficientemente preparada.

Karely Ruiz mostró su entrenamiento para vencer a Karina García. Foto | Canal RCN.

Incluso, hace un par de semanas, reveló que ha perdido peso por cuenta de las arduas jornadas a las que se ha sometido para poder estar al nivel y dar lo mejor de sí misma en el ring de boxeo.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Karely Ruiz y Karina García?

La p3lea entre Karina García y Karely Ruiz se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre y tendrá lugar en el Coliseo MedPlus en Bogotá.

Cabe señalar que el evento es organizado por el streamer colombiano, WestCol en el marco del evento Stream Fighters 4. Además, de los asistentes, podrá ser visto en vivo por medio de la plataforma de Streaming Kick.